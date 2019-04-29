5 причин поменять роутер

Стиральная машинка и Wi-Fi-роутер: соблюдайте скоростной режим

Завершающий этап стирки - отжим - всегда был делом нелегким. Чтобы достать вещи из стиралки не только чистыми, но и сухими, требуется в среднем 1000 оборотов в минуту. А лучше - больше. С роутерами то же самое. Если вы хотите свободно перемещаться по квартире, оставаясь в сети, смотреть видео онлайн или играть без зависания и лагов, то пришло время задуматься о смене роутера на высокоскоростной. Предвидя возможный вопрос «зачем его менять, если и так все работает?», мы подготовили сразу пять аргументов.

Зашумленность каналов

Проблема: Wi-Fi-роутеры, как и любая другая техника, использующая беспроводное соединение, работают на определенных частотах. Есть два основных диапазона - 2,4 и 5 ГГц. Большинство роутеров работают на частоте 2,4 ГГц. Радиоизлучение от самых простых бытовых устройств - микроволновой печи, беспроводной мыши, радионяни - происходит на этой же частоте, поэтому не удивляйтесь, если, расположив роутер вблизи них, вы не получите желаемое качество сигнала.

Решение: Выбирайте двухдипазонный роутер. Частота 5 ГГц намного свободнее, поэтому она гарантирует гораздо большую скорость без помех и разрывов. Однако стоит помнить, что чем выше частотный диапазон волны, тем быстрее она затухает. И хотя скорость передачи информации на 2,4 ГГц ниже, сигнал способен «достать» дальше. Иначе говоря, двухдиапазонный роутер - это как автомобильные дороги с обычными трассами и скоростными магистралями. Хорошо, когда есть и то, и другое.

Чем выше скорость, тем лучше

Устаревшая начинка

Проблема: Вы поменяли смартфон или ноутбук, и теперь ваш гаджет быстрее «коробочки» с заветной надписью Wi-Fi, но использовать его по максимуму не получается. Почему? Самые очевидные причины - производительность и новые стандарты. Любой маршрутизатор – это целый мини-компьютер. Он имеет свой процессор, оперативную память и различные модули связи, которые с каждым годом становятся лучше, производительнее, дешевле аналогичных устройств прошлых лет.

Решение: Обновить роутер вместе с появлением нового стандарта связи. Это позволит вам несколько лет спокойно наслаждаться интернет-серфингом по максимуму. Современный стандарт 802.11ac, кроме ожидаемых более высоких скоростей, отличается тем, что сигнал передается на незашумленной частоте 5 ГГц. С учетом того, что многие живут в многоквартирных домах и работают в офисах с большим количеством Wi-Fi-сетей, один только переход на более свободный частотный диапазон даст прирост в производительности сети.

Успеваем все с новым роутером!

Чем больше гаджетов - тем ниже скорость?

Проблема: Каждый роутер рассчитан на определенную скорость передачи данных. Если вы выходите в интернет с нескольких устройств, то скорость между ними делится. Чем больше людей подключится к роутеру, тем ниже будет скорость соединения, и в какой-то момент ее не будет хватать, чтобы страницы нормально грузились.

Решение: Обращаем внимание на максимальную скорость приема и передачи данных, заявленные производителем, и учитываем площадь собственной квартиры. Это тот самый случай, когда здравый смысл решает все. Выбирайте оборудование под конкретное помещение и количество устройств, которые будут подключаться, а также скорость, которую может обеспечить ваш интернет-провайдер.

Очень много видео

Проблема: Вы купили роутер несколько лет назад. Например, пять лет назад. Установили и забыли. И вроде все работает. Вот только видео зависает. Приходится ставить на паузу и ждать, когда прогрузится. Потихоньку копится негатив: как же так, вы платите деньги, а услуга не отвечает вашим ожиданиям!

Решение: Давайте разбираться. Часто бывает так, что роутер для рядового потребителя стоит на одном уровне с пылесосом. Зачем его обновлять? С загрязнениями справляется, и после уборки кажется, что чисто, но если присмотреться внимательнее, то видно, где осталась пыль. С роутером история похожая. Если вы купили роутер пять лет назад, значит, разработчики создали его еще раньше, не рассчитывая на большое количество видеоконтента и устройств. Что это значит? Поменялись задачи и ваши потребности - меняйте устройство. И раз уж мы заговорили про пылесос, обновляйте и его, и роутер.

И сигнал не потеряется!

Мощность антенн и зона покрытия

Проблема: В разных уголках вашей пусть и небольшой квартиры - разные уровни сигнала, который иногда может и вовсе пропадать. Что делать?

Решение: Выбирать роутер с мощными антеннами. Причем количество внешних антенн - не показатель. Часто они скрыты внутри корпуса. На качество сигнала и радиус действия Wi-Fi влияет их мощность, которая обозначается цифрами с припиской mW (милливатт) или dBm (децибелы на милливатт), а также dBi (коэффициент усиления антенны). Чем эти значения выше, тем дальше будет доходить Wi-Fi-сигнал. Дополнительные преимущества - поддержка технологии MU-MIMO, при которой маршрутизатор взаимодействует сразу с несколькими устройствами одновременно, и технология Beamforming, которая определяет, в каком направлении возникают потери сигнала (например, из-за стен), и усиливает его. Таким образом, куда бы вы ни перемещались по своей квартире, роутер обеспечит высокоскоростное соединение для каждого из ваших устройств.

Бонус для эстетов

Проблема: Вы - поклонник скандинавского стиля в интерьере - сделали ремонт, и черный роутер теперь не подходит к вашей идеальной гостиной.

Решение: Выбираем роутер в другом цветовом решении. Например, белый. О вас уже позаботились и производители, и операторы связи, включив его в свою линейку. А если вам мешает заснуть подсветка индикаторов, то просто уменьшите ее. Такая функция теперь тоже есть!

В общем, что мы хотели сказать? Вряд ли вы ожидаете, что вещи будут сухими, если максимальный отжим вашей машинки 400 оборотов в минуту. Со скоростью интернета та же история: нужна максимальная - позаботьтесь о Wi-Fi-роутере, выберите быстрый и современный уже сейчас. Такой, который подходит именно вам. Сделать правильный выбор, не переплатив, вам поможет «Дом.ru». Звоните прямо сейчас и специалисты компании проконсультируют вас по всем вопросам. Подробнее познакомиться с новой линейкой роутеров можно на сайте компании.

Покупали роутер лет пять назад и уже успели несколько раз поменять смартфон или ноутбук после его установки? Друзья и родственники всё больше «виснут» на вашем Wi-Fi и закачивают гигабайты контента? Интернет замедлился или соединение стало работать нестабильно?

Значит, пришла пора поменять роутер.

Современные роутеры очень компактные

Ниже 5 аргументов, почему нужно это сделать, даже если все работает:

1. Высокая скорость и лучшее качество

Проблема. Особенность работы любого роутера состоит в том, что одновременно он может работать или на прием или на передачу сигнала. Роутер одновременно общается только с одним устройством. Пока вы скачиваете что-то на ноутбуке, остальные устройства находятся в режиме ожидания.

Решение. За счет нового стандарта беспроводной связи 802.11aс и работе в двух частотных диапазонах - 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Частота 2.4 ГГц - самая используемая для передачи информации по Wi-Fi, а более свободная частота 5 ГГц обеспечивает передачу сигнала без помех и разрывов, а значит, повышает качество сигнала.

В итоге вы работаете на нескольких устройствах без разрывов, падения скорости, да еще и с большей зоной покрытия. Даже если кто-то дома играет, а другой смотрит фильм.

Работаем без помех

2. Преимущество. Работа без помех

Проблема. Теряется сигнал при перемещении по квартире: в одной комнате сигнал лучше, чем в другой.

Решение. За счет новых технологий:

- MU-MIMO увеличивает пропускную способность канала и подключает несколько устройств одновременно без задержек.

- Beamforming определяет, где возникают потери сигнала (например, из-за стен, перегородок), и усиливает это место.

В итоге, куда бы вы ни перемещались по квартире со смартфонами, планшетами или ноутбуками, для каждого из них роутер обеспечит высокоскоростное и стабильное соединение.

3. Удобное ПО

Проблема. Чтобы подключиться к сети, когда соединение разорвалось, или найти причину неполадок, нужно пройти целый квест на компьютере. А то и вообще звонить оператору, который попробует удаленно все наладить. Это отнимает время и нервы.

Решение. Обновленное, интуитивно понятное ПО на компьютере. Просто и быстро настраивается и управляется. Можно мониторить состояние соединения удаленно.

В итоге вы постоянно следите за состоянием соединения, быстро и самостоятельно устраняете неполадки.

4. Безопасность

Проблема. Взломы и подключения к вашей сети - это наименьшее, чем может грозить старое оборудование. Злоумышленники могут запустить вирусы, взломать ваши персональные данные, украсть документы.

Решение. Новые устройства надежно защищены с помощью межсетевого экрана (функции SPI и NAT) от взломов, утечки данных, включая DoS-атаки.

Таким образом, вы можете не переживать, что ваши личные данные попадут в руки злоумышленников.

5. Дизайн

Проблема. Устройства громоздкие, не вписываются в интерьер. Мешают спать, потому что ярко светятся.

Решение. Новые устройства компактней и выпускаются в разных цветах, чтобы подойти к вашему интерьеру. К тому же их подсветку можно отключить.

Так что вы даже не заметите роутер в доме, и он не испортит ваш интерьер.

Какую модель роутера выбрать?

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Пользователи, участвовавшие в опросе телеком-оператора, дали понять, что идеальный роутер - тот, который работает на высокой скорости, без помех и обрывов. Кроме того, он компактный. Его удобно размещать его в любом месте квартиры. Он выпускается в разных цветах, чтобы идеально вписаться в интерьер, а также снабжен функцией отключения подсветки.

Это роутер TP-Link EC330-G5u. Он обеспечит доступ в интернет из любой части квартиры, будет незаметен и надежен. Кроме того, он имеет функцию автообновления ПО и легко управляется из личного кабинета «Дом.ru».