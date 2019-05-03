2019-05-03T10:07:03+03:00
Общество

Погода в Перми в мае 2019: на следующей неделе в Прикамье может потеплеть до +25

Погода в Перми в мае 2019 ожидается очень теплой
Андрей МАТЛИН
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В мае погода порадует цветы и людей.В мае погода порадует цветы и людей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Перми в мае 2019 решила нас побаловать. Как сообщают метеорологи пермского ГИС-центра ПГНИУ, уже на следующей неделе с юга может начать поступать тропический воздух из Средней Азии. Как минимум, он доберется до Южного Урала, а вероятнее всего, поступит и к нам в Прикамье.

- В целом первая половина месяца и особенно вторая пятидневка прогнозируется очень теплой. В отдельные дни - между 6 и 10 мая - температура воздуха может подняться выше нормы на 7-10 градусов, и в дневные часы по югу края она достигнет до +25 градусов, а возможно, даже и больше, - прогнозируют синоптики ГИС-центра.

При этом они предупреждают: в результате столь резкого потепления ожидается активное таяние снега в северных и восточных районах края. И там может случиться бурный паводок.

- В связи с резким потеплением возможно формирование мощных пиков половодья на Вишере и других реках горной части в конце первой декады месяца, - объясняют метеорологи.

В выходные дни погода также будет теплой и в целом солнечной.

В субботу, 4 мая, в Перми днем воздух прогреется до +18 градусов, незначительные осадки ожидаются в первой половине дня.

В воскресенье, 5 мая, потеплеет до +20 градусов, ожидается ясная солнечная погода без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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