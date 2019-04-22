2019-04-22T12:34:49+03:00
Общество

Майские праздники в Перми 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Майские праздники в 2019 году в Перми: стала известна программа мероприятий
Елена КОНОВА
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В майские праздники мы будем отдыхать целых 9 днейВ майские праздники мы будем отдыхать целых 9 днейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Майские праздники в 2019 году в Перми «отнимут» у нас пять рабочих дней: 1,2,3, 9,10 числа. А вместе с выходными получается целых девять дней, когда можно просто отдыхать. Программа мероприятий на праздники получается довольно насыщенной. Рассказываем, куда сходить и где отдохнуть.

1 мая

В 11 часов начнется традиционная демонстрация на Октябрьской площади.

В 12 часов в сквере у Пермского академического театра оперы и балета начнется большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов. В это же время на стадионе «Динамо» начнется 90-я легкоатлетическая эстафета

В 14 часов в саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть», в парке имени Чехова пройдут концерты для местных жителей.

В 16 часов состоится праздник в саду имени Свердлова.

9 мая

В 10 утра состоится Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Планируется участие 23 парадных расчетов и 20 единиц военной техники. Также на Октябрьской площади покажут тематический пролог «Поющая победа» в исполнении хора Пермского края.

Днем на улице Ленина появится традиционный музей военной техники, на эспланаде заработают полевая кухня, фронтовой кинотеатр, фотоателье, детские интерактивные площадки.

Вечером на эспланаде пройдет праздничный концерт, где выступят певцы Денис Клявер, Марк Тишман, Олег Шаумаров и вокалистка группы «Юта» Анна Осипова.

Вечер завершится 10-минутным фейерверком.

Также в майские праздники самое то выбраться с семьей на шашлыки. В статье мы рассказывали о местах в пределах Перми, где можно пожарить мясо на углях и отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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