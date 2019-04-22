Какой кредит выгоднее при покупке машины?

Автомобиль, как говорится, не роскошь, но … накопить на него всю сумму не так-то просто. Без кредита зачастую не обойтись. Можно либо оформить автокредит прямо в салоне, либо взять потребительский займ в банке. Что же выгоднее?

АВТОКРЕДИТ:

- предоставляется только на тот автомобиль, который был выбран заранее;

- предусматривает обязательное страхование КАСКО (дополнительные затраты от 30 000 до 100 000 рублей в год, в зависимости от марки и года выпуска автомобиля), причем ежегодно КАСКО придется продлевать – это обязательный пункт кредитного договора;

- автомобиль будет находиться в залоге у банка, то есть вы не сможете его продать, обменять или купить новый. ПТС (паспорт транспортного средства) будет храниться в кредитном учреждении весь срок выплаты заемщиком кредита;

- большинство льготных или акционных программ, которые предлагают автосалоны, привязывают клиентов к определенным моделям, что существенно ограничивает выбор;

- автокредит – это целевой займ, т.е. банк обязательно проконтролирует, на что именно вы потратили деньги. Если автомобиль не будет соответствовать оговоренному в соглашении, то заемщика ожидают серьезные штрафные санкции.

ПОТРЕБКРЕДИТ:

- потребительский кредит – это деньги, которые вы берет взаймы у банка на определенный срок под определенный процент. Куда вы эти средства потратите – дело сугубо личное. Банк не потребует с вас никакого отчета. Главное – своевременно вносите ежемесячный платеж по кредиту.

- нет необходимости приобретать КАСКО. Это позволит сэкономить до 15% от стоимости автомобиля.

- получая займ у банка на собственные нужды, покупатель имеет полную свободу выбора: он может приобрести понравившийся автомобиль в любом автосалоне или дилерском центре, а не только там, где ему готовы оформить кредит

- потребительские кредиты в банке не всегда нуждаются в обязательном обеспечении. Это позволит избежать дополнительных расходов на юридическое оформление оценки имущества и пр.

Кстати, до 29 апреля 2019 года в Сбербанке снижена процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения в рамках весенней акции. Сумма займа - от 30 тыс. до 5 млн рублей. Минимальная ставка в рамках акции - 11,9%.