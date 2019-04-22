2019-04-22T13:01:07+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Какой кредит выгоднее при покупке машины?

Рассказываем о плюсах и минусах автокредита и потребкредита
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Автомобиль, как говорится, не роскошь, но … накопить на него всю сумму не так-то просто. Без кредита зачастую не обойтись. Можно либо оформить автокредит прямо в салоне, либо взять потребительский займ в банке. Что же выгоднее?

АВТОКРЕДИТ:

- предоставляется только на тот автомобиль, который был выбран заранее;

- предусматривает обязательное страхование КАСКО (дополнительные затраты от 30 000 до 100 000 рублей в год, в зависимости от марки и года выпуска автомобиля), причем ежегодно КАСКО придется продлевать – это обязательный пункт кредитного договора;

- автомобиль будет находиться в залоге у банка, то есть вы не сможете его продать, обменять или купить новый. ПТС (паспорт транспортного средства) будет храниться в кредитном учреждении весь срок выплаты заемщиком кредита;

- большинство льготных или акционных программ, которые предлагают автосалоны, привязывают клиентов к определенным моделям, что существенно ограничивает выбор;

- автокредит – это целевой займ, т.е. банк обязательно проконтролирует, на что именно вы потратили деньги. Если автомобиль не будет соответствовать оговоренному в соглашении, то заемщика ожидают серьезные штрафные санкции.

ПОТРЕБКРЕДИТ:

- потребительский кредит – это деньги, которые вы берет взаймы у банка на определенный срок под определенный процент. Куда вы эти средства потратите – дело сугубо личное. Банк не потребует с вас никакого отчета. Главное – своевременно вносите ежемесячный платеж по кредиту.

- нет необходимости приобретать КАСКО. Это позволит сэкономить до 15% от стоимости автомобиля.

- получая займ у банка на собственные нужды, покупатель имеет полную свободу выбора: он может приобрести понравившийся автомобиль в любом автосалоне или дилерском центре, а не только там, где ему готовы оформить кредит

- потребительские кредиты в банке не всегда нуждаются в обязательном обеспечении. Это позволит избежать дополнительных расходов на юридическое оформление оценки имущества и пр.

Кстати, до 29 апреля 2019 года в Сбербанке снижена процентная ставка по потребительскому кредиту без обеспечения в рамках весенней акции. Сумма займа - от 30 тыс. до 5 млн рублей. Минимальная ставка в рамках акции - 11,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Я не переживу разлуки с мужем!». В Перми вынесли приговор директору лопнувшей пермской турфирмы Леониду Другову - 5 лет 6 месяцев колонии
"На машине не проехать": пермские спасатели помогли больному с инсультом
«Устроил скандал и уехал на рыбалку»: личность пропавшего в Перми рыбака установлена
Отключение воды в апреле 2019 в Перми: краны пересохнут в десяти домах Свердловского района
4 ребенка пострадали в ДТП в Перми за минувшие выходные
В Пермском крае мужчина угрожал ножом подростку
В Пермском крае клещи покусали 12 детей
Пермьстат: среднемесячная зарплата жителей Пермского края выросла на 3%
Житель Прикамья на ночь оставил машину у дома, а утром ее нашли в кювете
«Ростелеком» внедряет новую технологию беспроводного высокоскоростного интернета в Пермском крае
В Прикамье 1 мая запретят продажу алкоголя
В Прикамье молодой человек почти год издевался над родной сестрой
В Перми на новой сцене «Театра- Театра» состоялась премьера мюзикла «Винил»
Пострадали дети: в Перми около Камской ГЭС произошло массовое ДТП
В Прикамье открыли новую ледовую арену
Актриса из Перми Екатерина Шпица снялась в новом клипе Дианы Арбениной
«Нашли надувную лодку без рыбаков». Полицейские разыскивают очевидцев происшествия на Каме
«Маму пригласили на прием к врачу через три месяца после ее смерти»
В соцсетях появилось фото, как в Перми пассажиры толкают заглохший трамвай