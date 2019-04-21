2019-04-21T07:48:20+03:00
Происшествия

В центре Перми внедорожник протаранил «Яндекс.Такси» и иномарку: пострадали три человека

По предварительной информации, водитель Toyota 4Runner был пьян
Елена КОНОВА
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Машины получили серьезные механические повреждения. Фото пресс-службы "скорой помощи"Машины получили серьезные механические повреждения. Фото пресс-службы "скорой помощи"
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Поздним вечером 20 апреля в Перми произошла авария. Как рассказали в пресс-службе «скорой помощи», около 23.15 на перекрестке улиц Островского и Революции внедорожник Toyota 4Runner протаранил стоящие на светофоре автомобили.

- Один автомобиль - Toyota Camry, другой - такси Renault Logan, - рассказали в пресс-службе. – В результате аварии пострадали два человека. Водителя такси увезли в травмпункт, а его пассажира – в нейротравматологию. Он получил черепно-мозговую травму.

Пострадавших увезли в больницу. Фото пресс-службы "скорой помощи"

Пострадавших увезли в больницу. Фото пресс-службы "скорой помощи"

Также получил легкие травмы водитель внедорожника. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

- Не пейте за рулем, рано или поздно это плохо заканчивается, - добавили в пресс-службе.

Полицейские забрали водителя в отделение. Фото пресс-службы "скорой помощи"

Полицейские забрали водителя в отделение. Фото пресс-службы "скорой помощи"

ИСТОЧНИК KP.RU

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