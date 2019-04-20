График отключения воды с 20 по 23 апреля: водоснабжение отключат в трех десятках пермских домов

График отключения воды в Перми с 20 по 23 апреля 2019 года появился на сайте компании «Новогор Прикамье». Смотрим, когда и где не будет воды, и возле каких домов будут производиться раскопки.

В субботу, 20 апреля, с 9.00 до 17.00 воду отключат в домах на улице Нефтяников, 53, 60, 62, 62А. Раскопки в связи с ремонтом водовода будут производиться возле дома на улице Нефтяников, 53А.

Также в субботу с 9.00 до 19.00 воды не будет в жилых домах на улицах Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77, Коспашская, 5, 7, 9, 12, Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46, Усадебная, 2, 3, 4, 6. «Пересохнут» на время дома из-за ремонтных работ, которые будут проводиться в районе дома на улице Маршала Толбухина, 44.

Во вторник на следующей неделе, 23 апреля, водоснабжение отключат в домах на улицах Куйбышева, 74, 76, 78, 80, 80/3, Седова, 11, 6, 7, 8, 9, 11. Здесь будут раскапывать и ремонтировать водовод поблизости от дома на улице Седова, 8.