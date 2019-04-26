Участница проекта «КП»-Пермь» «Преображение» за неделю скинула 4,5 кг

Итоги второй недели проекта «КП»-Пермь» «Преображение» - за неделю наша сотрудница Наталья Луканина похудела на 4,5 кг! А за три месяца Наталья хочет похудеть на 20 кг.

- На этой неделе я три раза была на тренировках в фитнес-клубе «BodyBoom», правильно питалась и посетила массаж в центре красоты и здоровья «Белла», - говорит Наташа. - Очень радуюсь, что килограммы начали уходить!

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

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