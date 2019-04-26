2019-04-26T12:47:51+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Секрет успеха - стабильное качество

«Губахинский кокс» увеличил объемы производства и экспорта продукции
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Качество продукции "Губахинского кокса" по достоинству оценено предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности РоссииКачество продукции "Губахинского кокса" по достоинству оценено предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности России
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Продукция ОАО «Губахинский кокс» пользуется большим спросом как на территории региона, так и далеко за ее пределами. Ее высокое качество по достоинству оценено предприятиями металлургического комплекса и химической промышленности как в России, так и по всему миру. В 2018 году «Губахинский кокс» увеличил долю экспортируемой продукции с 5% до 15% за счет поставок в ЮАР, Турцию и страны ЕС. Сырье поставляется с угледобывающих предприятий Кузбасса.

Предприятие начало свою работу в 1936 году и стало первым на Урале коксохимическим производством. Сегодня «Губахинский кокс» - современный высокотехнологичный комплекс с полным циклом производства кокса и химических продуктов установленного качества. Проектная мощность завода - 1,3 миллиона тонн кокса в год. В числе основных потребителей металлургического кокса - ПАО «Косогорский металлургический завод», АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

Проектная мощность завода -1,3 млн тонн кокса в год

Проектная мощность завода -1,3 млн тонн кокса в год

Предприятие продолжает наращивать объемы производства и успешно реализует производимую продукцию.

За три месяца 2019 года произведено более 200 тысяч тонн кокса 6%-й влажности, что больше плановых показателей почти на 3 тысячи тонн. Производство каменноугольной смолы превысило план почти на 12% и составило более 8,5 тысяч тонн. Всего с января по март этого года суммарно отгружено более 188 тысяч тонн коксовой продукции. Увеличить объем производства вдвое позволил запуск в работу из горячей консервации коксовой батареи 1-бис в конце 2017 года.

У губахинского предприятия есть большое преимущество перед другими заводами. С 2010 года оно входит в группу предприятий ЗАО «Стройсервис», которой в апреле 2019 года исполняется 25 лет. Сегодня ЗАО «Стройсервис» входит в десятку крупнейших российских производителей энергетического угля. Продукция поставляется на внутренний рынок ведущим генерирующим компаниям, металлургическим комбинатам, цементным заводам и предприятиям ЖКХ. Основные направления экспортных поставок в 2018 году - Япония, Польша, Турция, Словакия, Финляндия, Южная Корея и Индия. Всего за прошедший год потребителям отгружено более 12 миллионов тонн угля.

- Достижение стабильных производственных показателей - это результат слаженной работы всего коллектива предприятия и компании в целом, - отметили в руководстве завода. - «Губахинский кокс» и ЗАО «Стройсервис» продолжат наращивать объемы производства, максимально точно отвечая запросам современного потребителя. Все это позволит смело смотреть в будущее, достигнуть новых рубежей и работать на перспективу.

ОАО «Губахинский кокс»

618250, Россия, Пермский край, г. Губаха, ул. Торговая, 1

Тел. (342-48) 4-59-61, факс (342-48) 4-59-62

E-mail: gkoks@gkoks.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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