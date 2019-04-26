Эксперты Нотариальной палаты будут отвечать на вопросы слушателей в эфире радио «КП»-Пермь»

На Радио «КП» - Пермь» стартовал совместный проект с Нотариальной палатой Пермского края. Эксперты программы будут рассказывать о жизненных ситуациях, когда визит к нотариусу необходим, чтобы более полно понимать правовые последствия того или иного действия, защитить свои законные права и интересы. Как рассказала в эфире Радио «КП - Пермь» нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина, сегодня роль нотариата сложно переоценить.

- Мария Николаевна, давайте поясним: так все же получается, что нотариус сегодня это тот человек, кто, действуя именем закона, как бы придает тем или иным документам юридическую силу, при этом оставаясь беспристрастным и равноудаленным от участников процесса? Так?

- Да, так и есть. Что важно - нотариус всегда, повторюсь - всегда, действует от имени и от лица государства. Герб Российской Федерации изображен на печати каждого нотариуса в нашей стране не просто так. И это налагает на нотариуса особую ответственность. Мы отвечаем за каждый документ, который выходит из-под нашего пера. При совершении того или иного действия нотариус всегда выясняет волю обратившихся граждан, дает им необходимые разъяснения о тех или иных нюансах. Нередко люди недопонимают юридические тонкости, а они очень важны. Тем самым мы ограждаем людей от возможности нанесения им вреда вследствие недопонимания чего-либо.

Нотариуса можно сравнить с арбитром. Например, мы не можем занимать позицию той или иной стороны, если речь идет о сделках. Кроме выяснения воли человека, мы нередко даем практические рекомендации.

- Например?

- Например, к нам нередко обращаются люди с просьбой оформить договор «дарения на случай смерти». Мы разъясняем, что такого договора не предусмотрено законом и речь идет о завещании. Или, к примеру, человек вступает в правоотношения с кредитным учреждением - банком. Понятно, что он не может ему - банку диктовать свои условия. Но это не повод для того, чтобы под угрозой оказались интересы этого человека. Например, нотариус знает, что в нашей стране уже есть практика Верховного суда, и он указал, что конкретно этот банк не имеет права указывать те или иные пункты в договоре займа, а они есть. Тогда нотариус напомнит кредитному учреждению об этом. То есть очень важный аспект в нашей работе - это защита интересов наших клиентов.

- Не получается ли, что мы в нашей повседневной жизни обесцениваем в каком-то смысле работу нотариуса, может быть, от того, что не знаем о ее значении для нас. Вроде бы, ну что такого - сходить к нотариусу?..

- Согласитесь, «сходить к нотариусу» это звучит гораздо лучше, чем, например, «сходить к адвокату» или «сходить к судье». И потом - ведь в суд люди идут не от хорошей жизни, а тогда, когда не смогли найти точки соприкосновения, не смогли договориться. Так что это история не про «просто сходить к нотариусу», а про защиту своих интересов, спокойствия и благополучия.

- Нотариусы ведь тоже люди…

- Конечно. И как всем людям им свойственно ошибаться. Только статистика показывает, что если и происходят неточности в их работе, то это десятитысячные доли процента. Вся деятельность нотариуса застрахована, он лично отвечает за свою работу.

- Давайте напомним, как можно получить консультацию в Нотариальной палате Пермского края.

- По любым нотариальным действиям консультацию граждане могут получить абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.

Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/

или в официальных группах «ВКонтакте» https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/