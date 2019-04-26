В Перми из-за смерти 9-месячной девочки, на которую упала глыба льда, осудят директора и инженера УК дома

Директора УК «Гарант» Алексея Р. и инженера Константина В. будут судить за смерть 9-месячной девочки.

Напомним, еще в прошлом апреле пермячка шла с коляской вдоль дома по улице Маршала Рыбалко, 11. Неожиданно сверху упала глыба льда и попала прямо на коляску, где спала ее 9-месячная дочка. Малышку увезли в реанимацию. Позже она скончалась в больнице.

Местные жители рассказывали нам, что сотрудники УК не чистили крышу.

- Я 10 лет проработала в соседнем доме, и ни разу не видела, чтобы тут чистили снег! -возмущалась пермячка Алла Сарманаева.

С этого дома, предположительно, упала глыбаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По делу о гибели ребенка арестовали директора УК Алексея Р. и инженера Константина В. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело передано в суд. Его расследовали больше года.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве. - В период с февраля по апрель 2018 года сотрудники контроль за наличием наледи и снега на крыше дома не осуществляли. Бездействие привело к гибели ребенка.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.