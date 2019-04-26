2019-04-26T12:47:51+03:00
Происшествия

В Перми из-за смерти 9-месячной девочки, на которую упала глыба льда, осудят директора и инженера УК дома

Уголовное дело расследовали больше года
Елена КОНОВА
Поделиться:
На суде директор УК говорил, что недавно перенес операцию и нуждается в леченииНа суде директор УК говорил, что недавно перенес операцию и нуждается в леченииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Директора УК «Гарант» Алексея Р. и инженера Константина В. будут судить за смерть 9-месячной девочки.

Напомним, еще в прошлом апреле пермячка шла с коляской вдоль дома по улице Маршала Рыбалко, 11. Неожиданно сверху упала глыба льда и попала прямо на коляску, где спала ее 9-месячная дочка. Малышку увезли в реанимацию. Позже она скончалась в больнице.

Местные жители рассказывали нам, что сотрудники УК не чистили крышу.

- Я 10 лет проработала в соседнем доме, и ни разу не видела, чтобы тут чистили снег! -возмущалась пермячка Алла Сарманаева.

С этого дома, предположительно, упала глыба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С этого дома, предположительно, упала глыбаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По делу о гибели ребенка арестовали директора УК Алексея Р. и инженера Константина В. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело передано в суд. Его расследовали больше года.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве. - В период с февраля по апрель 2018 года сотрудники контроль за наличием наледи и снега на крыше дома не осуществляли. Бездействие привело к гибели ребенка.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сделка со смертью: уволенный менеджер ювелирной компании заказал убийство коллеги из-за партии золота на 14 миллионов
Наталья Мулихова из Таганрога ехала в Иркутск на встречу с «клиентом». Заказчика приговорили к 19 годам, двух исполнителей – к 16 и 17 годам колонии строгого режима [фото, видео]
«Дадим по голове и оставим замерзать»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», угрожал матери похищенного ребенка
Мама 5-летнего Димы из Кинеля, украденного группировкой Руслана Бакиева, рассказала, как киднепперы забрали ее мальчика, а их лидер из колонии вымогал с нее 2 миллиона рублей
Новости 24
В Перми с 1 мая запустят фонтаны
Департамент образования прокомментировал ЧП в пермском детсаду
Владимира Гурфинкеля экстренно прооперировали
Житель Прикамья убил друга «заточкой»
В Перми изменится место запуска салюта 9 мая
В Перми сотрудники полиции разыскивают насильника
«Планируем наверстать отставание»: первую очередь пермского зоопарка сдадут в сентябре
В Перми женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В пермском детском саду во время занятий обрушился потолок
В Прикамье найден мертвым пропавший 27-летний мужчина
В Прикамье пропал 55-летний мужчина
«От машины почти ничего не осталось»: в Перми иномарка столкнулась с фурой
В Перми почтят память жертв Чернобыльской катастрофы
«Крысы, грязь и миски для животных»: в Пермском крае приставы закрыли мясной цех
Новый железнодорожный обход Перми пройдет ниже по течению КамГЭС
Павел Лунгин рассматривает «Пермь-36» в качестве площадки для нового фильма
Следователи разыскивают очевидцев нападения на жителя Перми. Публикуем видео
В Перми осудят банду из 11 наркоторговцев
В Пермском крае осудили водителя за смертельное ДТП
Названы лауреаты «Строгановской премии»
Из-за репетиции парада Победы в Перми перекроют движение
В ДТП в Пермском крае погибла 18-летняя девушка
В Перми появятся новые светофоры
В Перми началась обработка помещений от грызунов
Пермячка: "Мой ребенок подцепил клеща после прогулки во дворе дома"
Трое жителей Прикамья убили знакомого в заброшенном доме
Таксист из Кыргызстана получил три года за изнасилование пермячки
Как в Перми 1 мая будет ходить общественный транспорт
В Прикамье женщина отправится за решетку за отказ обеспечивать детей