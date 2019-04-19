2019-04-19T10:25:27+03:00
Звезды

«Я его не узнаю». «Реальный пацан» Николай Наумов поразил пользователей сети новым имиджем

Актер из Перми принял участие в акции ГИБДД
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео паблика "ГИБДД Пермь"Скриншот с видео паблика "ГИБДД Пермь"
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Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов принял участие в акции ГИБДД #БезВасНеПолучится и записал на видео небольшую социальную рекламу.

- Ребенок, находящийся в салоне автомобиля, полностью зависит от водителя, - говорит на видео Николай Наумов. - Самый простой и надежный способ - использовать детское удерживающее устройство. Пожалуйста, не тупи - пристегни своего ребенка.

Пользователи соцсетей отреагировали на изменившийся внешний вид Николая Наумова - он отпустил длинную густую бороду. Смена имиджа актера понравилась не всем.

«Борода тебе не идет», «Я вас даже не узнала», «Я не узнаю Николая», «Может специально бороду отрастил, чтобы поклонники меньше узнавали на улицах», - обсуждают пользователи.

Напомним, что недавно закончился последний сезон сериала «Реальные пацаны». В нем у Коляна, который работал в женском футбольном клубе, родился второй ребенок. Но внезапно вернулись родители Леры, которые взбаламутили спокойную жизнь семьи Наумовых. А Антоха и Вован открыли свой автосервис.

Николай Наумов сменил имидж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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