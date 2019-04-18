«Новая сцена для оперного, 34 детских сада и 32 школы». Губернатор Максим Решетников выступил с отчетом перед депутатами Прикамья

В большом органном зале пермской филармонии собрались депутаты Законодательного собрания и представители общественности. Губернатор Максим Решетников выступил перед ними с ежегодным отчетом. Он рассказал также о том, как Прикамье будет развиваться в ближайшие 6 лет.

- Третий год мы реализуем новую программу развития региона, - начал свое выступление Максим Решетников. - Большинство стоящих перед нами задач связаны с национальными проектами, старт которым дал президент страны. Для края это – новые возможности. Сконцентрирован серьезный финансовый ресурс. Только в этом году край получил из федерального бюджета 10 миллиардов рублей, в том числе 7,5 миллиарда мы получили дополнительно в рамках реализации нацпроектов.

Губернатор отметил, что для реализации нацпроектов идет ускорение всех процедур: бюджетного планирования, финансирования, закупок.

- Мы уже заключили 27 соглашений с федеральными органами власти по межбюджетным трансфертам, - сообщил Максим Решетников. - Буквально за 2 месяца разработали и приняли в развитие нацпроектов 28 нормативных актов – порядков и распределений средств по муниципалитетам, 98 процентов средств доведены до территорий.

Благодаря нацпроекту и мерам поддержки Корпорации МСП, объем кредитования инвестпроектов малого бизнеса должен достигнуть триллиона рублей.

- Это значит, минимум, 15 миллиардов рублей - для пермского бизнеса, - подчеркнул губернатор. - В прошлом году при весьма напряженной совместной работе бизнесов, банков объем кредитования составил 5 миллиардов. То есть мы должны увеличить кредитование малого бизнеса в 3 раза. Обращаюсь к бизнесу – несите инвестиционные проекты. Банки – консультируйте, что нужно поправить. Представители краевых организаций по поддержке малого бизнеса – это ваша главная задача на этот год», - обозначил губернатор.

Образование

При этом глава региона отметил, что под новые экономические перспективы идет донастройка и системы высшего образования. Минобрнауки России меняет контрольные цифры приема, структуру, ориентированы на подготовку кадров. Для пермских вузов – это большой вызов. - Некоторые вузы не имеют амбиций, теряют конкурентоспособность, и более того, складывается впечатление, что они с этим смирились. Давайте честно скажем то, о чем говорится за закрытыми дверями: срочно нужно перезагрузить высшее образование, иначе мы потеряем всю конкурентоспособность, - обозначил проблему губернатор.

Катализатором этому должен послужить научно-образовательный центр «Рациональное недропользование» (НОЦ), который начнет функционировать в крае до конца 2019 года. Планируется, что он станет своеобразным «магнитом» для молодых талантливых ученых и специалистов, что позволит вывести на новый уровень взаимодействие высшего образование, науки и производства.

- Я с удивлением для себя отметил, что те планы, о которых тут говорилось, в полной мере соответствуют задачам, поставленным Президентом РФ в послании Федеральному Собранию. Кстати, именно там Пермский край был назван среди тех территорий именно в привязке с Национальным образовательным центром, о котором губернатор достаточно подробно говорил. Мы должны опираться на такого рода потенциальные возможности. И это не просто красивые лозунги. Дело в том, что Пермский край – одна из немногих территорий нашей страны, где есть очень хорошие перспективы для развития информационных технологий и формирования такого не просто научно-образовательного центра не только межрегионального, но и мирового уровня, - подчеркнул Андрей Климов.

Кроме того, в регионе пересмотрены подходы к развитию среднего профессионального образования. Помимо реконструкции и строительства учебных корпусов, текущих ремонтов и благоустройства, планируется развивать сетевое взаимодействие учреждений СПО.

С 2019 по 2021 годы в территориях края на базе колледжей и техникумов предполагается создать 21 центр компетенций по стандартам Вордлскилс. Образовательные центры планируется оснастить современным оборудованием, расходными материалами, чтобы ребята обучались новым специальностям, которые уже сегодня востребованы на предприятиях или потребуются им в ближайшие годы. Речь идет о таких направлениях, как мехатроника, аддитивные технологии, интернет-вещей, ИТ и программные решения для бизнеса, графический дизайн, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и многие другие. При этом важно, что эти центры будут работать не только со своими студентами, но и с учащимися из других учреждений.

За 5 лет планируется построить 34 детских сада и 32 школы.

Будет развиваться проект «Электронная школа» с применением в обучении электронных технологий, школы оснастят необходимым мультимедиа-оборудованием. Сейчас проект реализуется в 25 школах края, в этом году его будут внедрять в остальные школы.

Поставлена задача создать рабочие места для выпускников.

- В ближайшие три года нужно создать для молодых специалистов 30 тысяч рабочих мест, из них 8 тысяч - в IT-сфере, иначе они уедут в другие регионы, - поставил задачу губернатор. - Скоро на рынок труда придут 130 тысяч выпускников и еще 10 тысяч человек высвободятся в связи с модернизацией производств.

Поэтому крайне важно постоянно вести поиск новых проектов, новых идей, новых бизнесов, которые создают новые рабочие места. В первую очередь, конечно, мы здесь видим ИТ-сектор. По нашим оценкам в ближайшие годы ту программу развития, которую мы приняли, и то что мы видим по развитию цифровой экономики, должно быть создано 8 тысяч новых рабочих мест.

За счет развития малых предприятий в инновационных производствах, в производстве композитов, медицинских товаров, приборостроении, средств автоматизации планируется создать еще около 6 тысяч мест. В сфере гостеприимства – порядка 5 тысяч.

Здравоохранение

В 140 поликлиниках отремонтированы регистратуры и зоны ожидания. В этом году будет завершен ремонт в оставшихся 16 объектах. За три года должны благоустроить прилегающие к больницам и поликлиникам территории. Поставлена задача подготовить и принять в больницы как можно больше медиков-специалистов.

- Нам удалось улучшить работу терапевтов, но время ожидания приема у узких специалистов недопустимо большое, - отметил Максим Решетников. - Отныне критерий, по которому будут оценивать работу главных врачей, - это привлечение узких специалистов. Деньги для этого у них есть.

В Прикамье усилят борьбу с кардиологическими и онкологическими заболеваниями. С июня все больные, перенесшие операцию на сердце, будут получать бесплатные лекарства.

В онкологии задача чуть сложнее - задача не только лечить выявленных, но и как можно больше выявлять заболевания на ранних стадиях. В поликлиниках уже открыты 127 кабинетов раннего выявления онкозаболеваний, в этом году откроются еще 90.

- Мы видим совершенно явные результаты. Мы видим огромные деньги, которые выделяет край на развитие здравоохранения. Мы на себе чувствуем, что здравоохранение является, пожалуй, одним из основных приоритетов, - отмечает главный врач ГБУЗ ПК «Пермская городская клиническая больница» Анатолий Касатов.

Еще одно новшество, о котором рассказал глава Прикамья, - с конца мая пермяки смогут в онлайн-режиме следить за доступностью узких специалистов и участковых врачей. Каждый житель на сайте «Управляем вместе» сможет пожаловаться на недостатки, а главные врачи обязаны будут лично отвечать на эти жалобы.

Старшее поколение

В этом году диспансеризацию пройдет каждый пятый пенсионер Пермского края, к 2024 году профосмотры должны пройти не менее 70 процентов жителей Прикамья пенсионного возраста.

В этом году в Прикамье заработала служба социальных участковых.

- Они обошли 88 тысяч пенсионеров старше 80 лет, и выявилось - почти 1,5 тысячам из них потребовалась срочная медицинская помощь, - сообщил губернатор. - К ним прикрепили социальных работников либо поместили в геронтологические центры. К концу этого года будет достроен современный краевой Геронтологический центр.

Спорт

В Перми заработала Академия игровых видов спорта, где уже тренируются около тысячи юных хоккеистов, футболистов, волейболистов. В будущем рядом с ней построят интернат - перспективные спортсмены смогут совмещать занятия спортом и учебу.

К 2024 году каждый второй житель края должен заниматься спортом. За 2018 год удалось, по данным статистики, привлечь в спорт почти 70.000 человек. И для детей, и людей старшего возраста открываются всех школьные и дворовые площадки. На них пришли заниматься пришли почти 19.000 человек.

Кроме того, в регионе продолжается строительство крупных спортивных объектов. Прошла реконструкция стадиона в Кизеле, готовится в ближайшие 2 месяца открытие ФОКа в Верещагино, в ближайшие дни открывается ледовая арена в Губахе, в следующем месяце - в Березниках.

Комфортные условия для жизни

В качестве одной из актуальных задач было названо расселение аварийного жилья. Как отметил губернатор, реализация нацпроектов дает возможность региону консолидировать значительный объем ресурсов. Планируется, что до 2024 года краю будет выделено 19 миллиардов рублей, что позволит ликвидировать порядка полумиллиона квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Подходы к расселению аварийного фонда, которые разработаны в Прикамье в прошлом году, помогут решить дополнительные задачи. В частности, расселение целых кварталов позволяет преображать внешний вид городов и улиц, на месте бараков и аварийных домов будут появляться новые объекты социальной инфраструктуры, современное жилье.

Важно отметить, что в прошлом году в крае выросли темпы проведения капремонта. Отремонтировано более 400 домов – это почти столько же, сколько было сделано за последние 3 года.

При этом входе реализации программы капитального ремонта выявлены серьезные объемы проблемных объектов. В Прикамье проверено 2 тысячи домов: треть из них – с высокой долей износа, более 70%. При этом 5% – аварийные, которых в программе капремонта быть не должно. Оставшиеся 25% – дома предаварийные. Ремонт таких домов, по словам губернатора, необходимо проводить в первую очередь, так как они небезопасны для жителей.

Такие дома принято считать «предаварийными» и запланировали их ремонт по отдельной подпрограмме. Благодаря поддержке депутатов Заксобрания, удалось перераспределить средства из программы по расселению и ликвидации аварийного жилья. На 3 года запланировано направить порядка 150 млн рублей из краевого бюджета. Это позволит отремонтировать и обезопасить примерно 100 «предаварийных» домов.

Также губернатор рассказал о результатах деятельности Правительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и других приоритетных направлений.

- Отчет показал, что краевое правительство придерживается взятого в 2017 году курса, но при этом мы увидели и новаторские решения, - отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих. - Губернатор в своем послании четко обозначил механизм решения многих социально-экономических вопросов. Надеемся, что такие масштабные действия правительства края конвертируются в качественные показатели – прежде всего в комфортную жизнь наших жителей. Задача краевых депутатов держать на контроле острые вопросы своего округа и постоянно контактировать с жителями для получения обратной связи.