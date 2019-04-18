2019-04-18T15:53:54+03:00
Общество

Весна - время преображений! Пора побаловать себя и свои волосы новым шампунем Botanic Therapy!

Эксперты отобрали натуральные ингредиенты и соединили с маслами
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BOTANIC THERAPY – это уникальные рецептуры, созданные экспертами Garnier в области ботаники. Они бережно отобрали натуральные ингредиенты – экстракты растений, цветов и ягод и соединили их с ценными питательными маслами, сохранив все полезные свойства. Каждая из рецептур наполняет волосы жизненной силой, и они выглядят более здоровыми.

Крем-масло

Откройте для себя эффективность масла в легкой кремовой текстуре! Попробуйте Укрепляющее крем-масло – интенсивный уход, который не нужно смывать! Термозащита до 230° С и Антистатик-эффект. Ваши волосы восстановлены от корней до кончиков, наполнены питательными элементами и защищены от термического воздействия. Благодаря крем-маслу они мягкие на ощупь, сияют и легче укладываются. День за днем качество волос улучшается!

После мытья: распределите небольшое количество крем-масла по всей длине волос, не смывайте. Уложите волосы привычным способом. Ежедневно на сухие волосы: наносите небольшое количество масла для придания блеска, и защиты от электризации.

Крем-масло против выпадения волос. Касторовое масло.

Маска

Маски – это интенсивный уход за волосами. Исключительные рецептуры питают без утяжеления и восстанавливают до самых кончиков. Обильно нанесите маску по всей длине волос на 3-5 минут, а затем тщательно смойте. Маска против выпадения волос Касторовое масло и миндаль. Интенсивно питающая маска Легендарная Олива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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