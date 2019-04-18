2019-04-18T15:46:42+03:00
Общество

20 апреля состоится XI Пермский чемпионат «Карапузы, на старт!»

Он пройдет в СК «Победа»
Елена КОНОВА
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Регистрация на чемпионат уже закончиласьРегистрация на чемпионат уже закончиласьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Уже 20 апреля в 10.00 начнется любимый пермяками чемпионат «Карапузы, на старт!». «Комсомолка» устраивает его уже в 11 раз.

На этом спортивном празднике малыши соревнуются с одногодками и получают за это призы. Чем только не завлекают родители своих малышей, чтобы те быстрее ползли - и ключами от машины трясут, и конфетки по дорожке разбрасывают, и манят любимой игрушки. Главное, что всем участникам праздника обязательно вручат подарки, а победители получат особо ценные призы.

К сожалению, регистрация на чемпионат уже закончилась - желающих в этом году оказалось слишком много. А поболеть за маленьких чемпионов можно - «карапузы» пройдут в СК «Победа» на Обвинской, 9. Им нужна ваша поддержка!

Трансляцию с праздника можно посмотреть в нашей официальной группе «ВКонтакте». Фотографии после чемпионата появятся там же.

Наши партнеры:

Генеральный партнер чемпионата"Бибиколь". Это компания, выпускающая линию продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста.

- Каждая мама хочет, чтобы малыш рос здоровым! - говорят представители компании. - И БИБИКОЛЬ знает, как помочь ей в этом. БИБИКОЛЬ создает вкусное и полезное детское питание из натурального новозеландского цельного козьего молока и экологичных продуктов с европейским сертификатом Organic. БИБИКОЛЬ с любовью и знанием выбирает самое лучшее и полезное по всему миру, чтобы ваши дети выросли здоровыми!

Партнер чемпионата – "Аллада". Это клиника семейной стоматологии в Перми, где есть:

1. ПОЛНЫЙ комплекс стоматологических услуг и косметология.

2. Специально оборудованный детский кабинет. Компьютерная безболезненная анестезия.

Зубные Феи. Лечение в игровой форме

3. Самое современное оборудование

4. Высококвалифицированные Доктора

Партнер соревнований – компания "Беллакт"- производитель детского питания из Беларуси. Единственное предприятие на территории СНГ, использующее "живое молоко" для производства адаптированных молочных смесей и по особой технологии однократной сушки. Сайт: https://bellakt.ru/

Партнер чемпионата - российский производитель детских товаров премиум качества MEPSI – самый лучший помощник для мам, которые ценят свое время. В ассортимент входит более 40 позиций – бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки.

Подгузники и трусики MEPSI – это надежная защита от протекания! А бытовая химия – залог чистоты детских вещей и посуды.

Вся линейка товаров MEPSI помогает мамочкам ухаживать за малышом и дарить ему заботу, при этом не забывая о себе, ведь использование продукции MEPSI существенно экономит время.

Сайт www.mepsi.ru

ВК https://vk.com/mepsi

Инстраграм Mepsi_official

Партнер мероприятия - производитель детского питания "ФрутоНяня".

«ФрутоНяня» – эксперт и лидер в области детского питания в России. На данный момент в линейке «ФрутоНяня» широко представлены более 250 наименований продукции. Это самые разные продукты для детей раннего возраста: соки, нектары, соки прямого отжима, морсы, кисели, десерты, фруктовые пюре, пюре со сливками, творогом, фруктово-овощные, овощные и мясные пюре, различные виды каш (быстрорастворимые и жидкие кашки), детская вода, молоко и кисломолочные продукты, молочные коктейли, питьевые йогурты и творожки, а также новая линейка фруктовых пюре ORGANIC. Продукты из серии «ПЕРВЫЙ ВЫБОР» от детского питания «ФрутоНяня» и ряд других продуктов прикорма «ФрутоНяня» прошли клинические исследования в НЦЗД, которые подтвердили их гипоаллергенность*.

ФрутоНяня - помощь маме… и папе https://frutonyanya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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