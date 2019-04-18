Счастливый случай. Пермские волонтеры вышли на поиски одной пропавшей пенсионерки, а нашли другую

17 апреля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отправились разыскивать пропавшую в Перми 85-летнюю пенсионерку Гиназию Валиахметовну. 15 апреля она вышла из дома и пропала.

- Во время поисковых мероприятий координатор отряда зашла в отдел полиции и уточняла информацию по другим поискам, - рассказали волонтеры. - В этот момент в дежурную часть обратились местные жители. Их 85-летняя бабушка Нина Васильевна тоже вышла из дома пропала.

Волонтеры узнали, что пенсионерку, похожую на Нину Васильевну, видели в районе улиц Васильева и Куйбышева. Они посмотрели камеры и поняли, что там действительно была схожая по описанию женщина.

- Мы опросили кондукторов трамваев (недалеко от места, где видели пенсионерку, трамвайные пути), которые сообщили, что пенсионерка доехала до Перми-II, - добавили в поисковом отряде. - Наши волонтеры доехали до вокзала и нашли Нину Васильевну. Ее доставили в отдел полиции и передали родственником. Хочется выразить огромную благодарность каждому, кто принимал посильное участие в поисках!