«Вы не люди, а звери». В Прикамье неизвестные жестоко убили трех собак

- Люди, звери - это вы, - пишут в соцсетях жители Нытвы.

Несколько дней назад неожиданно пропали местные собаки - Лада, Граф и Белка. Обычно они жили около общежития, но часто бродили по улицам. К ним давно все привыкли - собаки, по словах местным, абсолютно спокойно подходили к прохожим и виляли хвостиком, чтобы их погладили.

- Понимаете, это были не бездомные собаки, - говорят горожане. - Они были ухоженные, привиты, всегда чистые. Просто когда собаки уже во взрослом возрасте попали в добрые руки, то не могли переносить проводки, поэтому ходили свободно. Никакой агрессии они не проявляли. Их знала вся Нытва, их все любили. Это были самые безобидные собаки.

Как пишут в соцсетях, 16 апреля Ладу, Графа и Белку нашли мертвыми. Судя по всему, до того, как убить собак, над ними издевались.

- Мы подали заявление в полицию, - сообщила местная жительница Ксения Безматерных. - Мы и в прокуратуру напишем, и в другие инстанции.

Пока волонтеры своими силами пытаются разыскать живодера, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.