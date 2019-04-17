С 1 мая в Перми меняется движение транспорта: что будет с троллейбусами?

Не удивляйтесь, если в майские праздники не дождетесь своего троллейбуса. В мэрии Перми объявили о том, что с 1 мая начнется поэтапная отмена одних троллейбусных маршрутов и изменение движения других.

Об этом депутатам Пермской городской думы сообщил начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин. представил этапы замены троллейбусных маршрутов на автобусные. Он рассказал, что изменения будут происходить поэтапно с мая по июль этого года. Но уже известно, какие троллейбусные маршруты закроют, и чем их собираются заменить.

Троллейбусный маршрут №8 «Велта» – Площадь Дружбы» закроют.

Чтобы скомпенсировать его исчезновение на автобусных маршрутах №11 и №36 предусмотрят возможность бесплатной пересадки в течение 40 минут поездки на трамвай.

От остановки «Велта» до площади Дружбы можно будет, например, добраться так:

- Доехать на трамвае №6 от «Велты» до конечной остановки «Разгуляй», а там пересесть либо на трамвай №7, либо на автобус маршрута №11, который связывает микрорайоны Парковый и Садовый. При этом, если уложитесь в 40 минут, на автобус можно будет пересесть бесплатно.

- Другой вариант – из трамвая №6 на остановке «Улица Революции» пересесть на автобус №36, который ходит от остановки «Улица Мильчакова» до микрорайона Вышка-1. На 36-й автобусный маршрут также распространят право бесплатной 40-минутной пересадки.

Троллейбусные маршруты №1 и №5 пока оставят, но продублируют новым автобусным маршрутом №50.

Но после того, как пермяки привыкнут к новому автобусному маршруту, троллейбусы уберут, но сроки, когда это произойдет, в мэрии пока не называют.

Автобусы маршрута №50 будут ходить от остановки «Улица Гусарова» до остановки «Станция Пермь-II», также, как сейчас ходит троллейбус №5. Кроме того, право бесплатной пересадки распространят на автобусные маршруты №2, №3 и №50.

Добраться от остановки «Улица Гусарова» до Перми-I кроме троллейбуса №1 теперь можно будет с пересадкой двумя способами: доехать на автобусе №50 до остановки «ЦУМ» и пересесть там бесплатно (в течение 40 минут) на автобус №» либо на остановке «Центр Муравейник» пересесть на автобус №3.

Троллейбусный маршрут №13 заменят троллейбусным маршрутом №10

Троллейбусы №13 уйдут в прошлое. Вместо них на этом маршруте будут ходить троллейбусы №10. Также появится новый автобусный маршрут №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», с автобусов этого маршрута можно будет бесплатно пересесть на трамвай №7 на остановке «Бульвар Гагарина».

Вместо троллейбусного маршрута №10 запустят новый автобусный маршрут №30

Новый автобусный маршрут свяжет остановки «Микрорайон Парковый» и «Площадь Дружбы». Троллейбусы уберут, поскольку начнутся ремонтные работы на участке улицы Крупской от улицы Уральская до улицы Лебедева.

На троллейбусном маршруте №12 изменится расписание

Троллейбусы №12, которые связывают остановки «Улица Гусарова» и «Улица Милиционера Власова» будут ходить реже. Но их дополнят автобусы №62, которые теперь будут ходить не по улице Мира, а по Шоссе Космонавтов. Конечные остановки этого автобусного маршрута останутся прежними – «Микрорайон Крохалева» и «Ипподром».