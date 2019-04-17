2019-04-17T13:13:34+03:00
Общество

За ораторию «Жанна на костре» Пермский театр оперы и балета получил «Золотую маску»

Церемония награждения состоялась 16 апреля
Елена КОНОВА
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Фото Антона ЗавьяловаФото Антона Завьялова
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16 апреля в Большом театре состоялась церемония вручения главной театральной премии страны «Золотая маска». Пермский театр оперы за 20 лет существования премии попадал в номинации 157 раз, награждался - 29 раз.

В этом году театр получил престижную награду за ораторию «Жанна на костре». Ромео Кастеллуччи, один из создателей постановки, также получил «Золотую маску» в номинации «Работа художника в музыкальном театре».

«Жанна на костре» - это своеобразная интерпретация жизни Жанны д’Арк в исполнении театрального режиссера Ромео Кастеллуччи и художественного руководителя театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса. Постановка открыла Дягилевский фестиваль в прошлом году и вызвала немало обсуждений. Премьерные спектакли шли на сцене театра три дня. В главных ролях - звезды французского театра и кино Дени Лаван и Одри Бонне. Оперные партии исполняли Надежда Павлова и Зарина Абаева, а музыкально сопровождение - оркестр и хор musicAeterna.

На вручении премии актриса Одри Бонне, которая исполняла роль Жанны, сказала:

— Я очень рада, что звезды сошлись, и Теодор Курентзис и Ромео Кастеллуччи встретились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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