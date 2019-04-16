Проект «КП»-Пермь» «Преображение»: участница сходила на первую тренировку

Мы продолжаем рассказывать о нашем проект «Преображение», которое проходит в формате реалити-шоу. Участница проекта - Наталья Луканина, наш специалист по продвижению.

- За три месяца я хочу похудеть на 20 кг и «сбросить» визуальный возраст на 7 лет, - говорит Наталья.

15 апреля Наталья посетила клуб нашего партнера «Bodyboom». Тренер Татьяна рассказала нашей участнице о том, как ей нужно питаться в ближайшие три месяца.

- Порадовало, что можно есть почти все, кроме сладкого и мучного, - говорит Наталья.

На первой тренировке девушка походила по беговой дорожке (бегать пока нельзя), приседала и качала пресс.

- У меня так голова кружилась, что я еле до остановки дошла, - признается Наталья. - Выяснилось, что мой организм совсем не подготовлен к занятию спортом. Ничего, будем продолжать!

Кстати, в нашей группе "ВКонтакте" мы проводим тотализатор с вопросами о нашем проекте. Победители получат ценные призы. Ищите наш по хэштегу #преображениекп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/703571" frameborder="0"></iframe> Участница проекта "Преображения" о первой тренировке.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/