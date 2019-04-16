2019-04-16T16:13:55+03:00
Общество

«Сброшу за 3 месяца 20 кг». Начался первый этап проекта «КП»-Пермь» «Преображение»

Наталье Луканиной дали первые рекомендации по питанию
Елена КОНОВА
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Наталья хочет сбросить и визуальный возраст. Фото из архива героиниНаталья хочет сбросить и визуальный возраст. Фото из архива героини
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Мы начинаем наш проект в формате реалити-шоу «Преображение». Участница проекта - Наталья Луканина, наш специалист по продвижению. В течение 3 месяцев она будет ходить в фитнес-клуб, правильно питаться, посещать массажный кабинет и т.д.

- За это время я хочу похудеть на 20 кг и «сбросить» визуальный возраст на 7 лет, - говорит Наталья. - 13 апреля я первый раз посетила фитнес-центр «Bodyboom», где со мной встретилась консультант по питанию и тренировкам Вера Роньжина. Она провела обследование индекса массы тела и дала первые рекомендации по питанию. Скоро я расскажу вам о своей первой тренировке.

Участница проекта "КП"-Пермь" "Преображение".

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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