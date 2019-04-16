Жена директора лопнувшей пермской турфирмы: «Муж попал в капкан из-за моей смертельной болезни»
В Перми завершается суд над директором пермской турфирмы «Мастер путешествии» Леонидом Друговым. Прокурор потребовала для него максимального наказания за мошенничество в крупном размере: приговорить к 6 годам лишения свободы. А пострадавшие клиенты подали иски на 4 миллиона рублей.
Эта турфирма несколько лет исправно отправляла туристов в зарубежные поездки. Но 17 июня прошлого года пермяки, купившие путевки, вдруг обнаружили запертые двери в офисе, который располагался в здании бывшего ДК имени Ленина на улице Уральской. Телефоны турфирмы тоже замолчали. Потом перед запертым офисом, где столпились люди, появился сын директора «Мастера путешествий» и сказал, что его отец, Леонид Другов, попал со стрессом в психиатрическую лечебницу.
Люди ходили на суд, пытаясь понять: куда делись их деньги?
- Этого мы так и не поняли, - призналась одна из обманутых туристок Оксана Новикова. - Другов полностью признал свою вину, он твердил только одно на суде: что наши деньги он отдал прежним туристам. Но ведь до этого турфирма хорошо работала, я несколько лет покупала там путевки. А на этот раз уговорила свою подругу, мы купили за 380 тысяч тур на двух взрослых и четверых детей на отдых в Турции. В итоге деньги пропали и отдых сорвался.
Вернуть туристам получилось только 7 тысяч, которые оказались на счетах фирмы. Судебные приставы арестовали дом в микрорайоне Костарево, где кроме Другова проживают его жена и сын. Но адвокат попросил снять арест с дома – на том основании, что его семье негде больше жить.
Жена директора "Мастера комфорта" рассказала, почему лопнула турфирма ее мужа
На вопрос, куда все же девались деньги, сам Леонид Другов пообещал объяснить это в своем последнем слове.
- Тогда я все расскажу, - заявил он.
Последнее слово он произнесет в Мотовилихинском суде 17 апреля, а 22 апреля прозвучит приговор.
Нам удалось связаться с женой директора лопнувшей туристической фирмы Еленой Друговой.
- Кассовый разрыв между доходами и расходами начался у Леонида в фирме еще в 2015 году, он с ним не справился из-за того, что сложились тяжелые семейные обстоятельства, связанные с моей смертельной болезнью, - рассказала она. - Он боролся, как мог за фирму и за семью, работал практически по 20 часов в сутки. Но у него ничего не получилось. Я бы рассказала об этом на суде, но я не могу этого сделать – мне делают химиотерапию, я задыхаюсь. Арестованный дом в Костарево – это наше единственное жилье. Если дом отберут, нам негде с сыном будет жить. Если мужа посадят на 6 лет, я не выживу одна. У меня прогрессирует заболевание, и все на волоске держится. О том, что в фирме мужа начались проблемы, я, как и все, узнала только 17 июня прошлого года. До этого я думала, что у него все хорошо, и радовалась за него. У него же столько было клиентов – 1400 человек. Он никому не хотел зла, он просто попал в капкан, и не смог из него выбраться.
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ИСТОЧНИК KP.RU