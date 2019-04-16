2019-04-16T14:39:08+03:00
Общество

Жена директора лопнувшей пермской турфирмы: «Муж попал в капкан из-за моей смертельной болезни»

По вине компании «Мастер путешествий» пострадали 37 семей на 4 миллиона рублей
Андрей МАТЛИН
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Прокурор предложила посадить директора турфирмы на 6 лет.Прокурор предложила посадить директора турфирмы на 6 лет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми завершается суд над директором пермской турфирмы «Мастер путешествии» Леонидом Друговым. Прокурор потребовала для него максимального наказания за мошенничество в крупном размере: приговорить к 6 годам лишения свободы. А пострадавшие клиенты подали иски на 4 миллиона рублей.

Эта турфирма несколько лет исправно отправляла туристов в зарубежные поездки. Но 17 июня прошлого года пермяки, купившие путевки, вдруг обнаружили запертые двери в офисе, который располагался в здании бывшего ДК имени Ленина на улице Уральской. Телефоны турфирмы тоже замолчали. Потом перед запертым офисом, где столпились люди, появился сын директора «Мастера путешествий» и сказал, что его отец, Леонид Другов, попал со стрессом в психиатрическую лечебницу.

Люди ходили на суд, пытаясь понять: куда делись их деньги?

- Этого мы так и не поняли, - призналась одна из обманутых туристок Оксана Новикова. - Другов полностью признал свою вину, он твердил только одно на суде: что наши деньги он отдал прежним туристам. Но ведь до этого турфирма хорошо работала, я несколько лет покупала там путевки. А на этот раз уговорила свою подругу, мы купили за 380 тысяч тур на двух взрослых и четверых детей на отдых в Турции. В итоге деньги пропали и отдых сорвался.

Вернуть туристам получилось только 7 тысяч, которые оказались на счетах фирмы. Судебные приставы арестовали дом в микрорайоне Костарево, где кроме Другова проживают его жена и сын. Но адвокат попросил снять арест с дома – на том основании, что его семье негде больше жить.

Жена директора "Мастера комфорта" рассказала, почему лопнула турфирма ее мужа

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На вопрос, куда все же девались деньги, сам Леонид Другов пообещал объяснить это в своем последнем слове.

- Тогда я все расскажу, - заявил он.

Последнее слово он произнесет в Мотовилихинском суде 17 апреля, а 22 апреля прозвучит приговор.

Нам удалось связаться с женой директора лопнувшей туристической фирмы Еленой Друговой.

- Кассовый разрыв между доходами и расходами начался у Леонида в фирме еще в 2015 году, он с ним не справился из-за того, что сложились тяжелые семейные обстоятельства, связанные с моей смертельной болезнью, - рассказала она. - Он боролся, как мог за фирму и за семью, работал практически по 20 часов в сутки. Но у него ничего не получилось. Я бы рассказала об этом на суде, но я не могу этого сделать – мне делают химиотерапию, я задыхаюсь. Арестованный дом в Костарево – это наше единственное жилье. Если дом отберут, нам негде с сыном будет жить. Если мужа посадят на 6 лет, я не выживу одна. У меня прогрессирует заболевание, и все на волоске держится. О том, что в фирме мужа начались проблемы, я, как и все, узнала только 17 июня прошлого года. До этого я думала, что у него все хорошо, и радовалась за него. У него же столько было клиентов – 1400 человек. Он никому не хотел зла, он просто попал в капкан, и не смог из него выбраться.

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Прокурор потребовала для него максимальные шесть лет (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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