Посмотрите на фото Зои Бербер в стиле «Игры Престолов»

Новый сезон популярного сериала не оставил равнодушными и пермских знаменитостей. Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер опубликовала фото в стиле «Игры Престолов». Зоя поделилась с читателями своей любовью к сериалу и сообщила, что для нее сложно выбрать, кем из героев она себя представляет.

- Кем ты себя представляешь, когда смотришь ИгрыПрестолов? Про себя я так и не решила, ведь Старки сильны и отважны, но обаяние Ланнистеров...Иногда им можно простить ошибку, - пишет Зоя Бербер в Instagram-аккаунте. - @pravda.art Спасибо тебе, за этот образ! Очень здорово!

Портрет актрисы нарисовала художница Ирина Правдина. Девушка отметила, что сходство с персонажем сериала получилось случайно.

- Вообще планировалась просто принцесса из Средневековья, но в связи с «хайпом» вокруг премьеры нового сезона «Игры Престолов» вышло похоже на вселенную уже этого сериала, - комментирует художница. - Так что Серсея это или нет решать уже вам.

Кроме Зои, Ирина написала портреты Николая Наумова и Сергея Ершова.