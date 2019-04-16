2019-04-16T10:39:25+03:00
Происшествия

«Постоянно бил мать». Пермяк, заступаясь за супругу, убил сына

Соседка рассказала, что женщина постоянно сбегала к ней ночевать, потому что боялась сына [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В этом доме и произошло убийство. Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюВ этом доме и произошло убийство. Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Пенсионер из Перми убил 35-летнего сына, который бил собственную мать.

На видео пресс-службы полиции соседка семьи рассказывает, что мужчина долгое время не работал, продавал домашние вещи и пил.

- Мать обижал много раз, она ко мне ночевать приходила, - говорит соседка. - А отцу вообще говорил: «Ты не доживешь до первой пьянки».

Несколько дней назад между 35-летним мужчиной и его отцом в очередной раз возник конфликт.

- Нетрезвый пермяк несколько раз ударил маму, после чего отец повалил его на пол и задушил, - сообщили в пресс-службе. - Полицейские доставили пенсионера в отдел.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «убийство». Пермяка заключили под стражу.

В полиции уточнили: несмотря на то, что сын избивал родителей, они не обращались в полицию.

- Несообщение о фактах противоправной деятельности зачастую приводит к тяжким последствиям, - говорят в полиции. - Если Вы стали жертвой домашнего насилия, следует немедленно обратиться лично в отдел полиции, либо по телефону 02.

Пермяк убил сына. Видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми закрыли теннисный корт
В Прикамье в четырех школах найдены нарушения в организации питания
В Перми разыскивают пенсионерку с болезнью Альцгеймера
«Голова застряла в пластиковом горшке». Пермские спасатели помогли ребенку
В Прикамье мать принесла сыну в ИВС шампунь с наркотиками
«На газонах машины не ставить»: в Перми начались рейды по выявлению нарушителей
«Мальчик, а тебе не стыдно?». Полиция нашла парня, который попал на видео после избиения ровесника в Березниках
«Ушел встречать жену и пропал»: в Прикамье разыскивают 37-летнего мужчину
Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data
Павел Десятков назначен главным тренером ХК «Молот-Прикамье»
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер и мокрый снег
«Мини-Зоя». Пользователи соцсетей поразились сходством Зои Бербер и ее дочери
В Краснокамске шестерых молодых людей будут судить за кражи из магазинов и угоны авто
В выходные в Прикамье задержали 63 пьяных водителей