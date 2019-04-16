«Постоянно бил мать». Пермяк, заступаясь за супругу, убил сына

Пенсионер из Перми убил 35-летнего сына, который бил собственную мать.

На видео пресс-службы полиции соседка семьи рассказывает, что мужчина долгое время не работал, продавал домашние вещи и пил.

- Мать обижал много раз, она ко мне ночевать приходила, - говорит соседка. - А отцу вообще говорил: «Ты не доживешь до первой пьянки».

Несколько дней назад между 35-летним мужчиной и его отцом в очередной раз возник конфликт.

- Нетрезвый пермяк несколько раз ударил маму, после чего отец повалил его на пол и задушил, - сообщили в пресс-службе. - Полицейские доставили пенсионера в отдел.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «убийство». Пермяка заключили под стражу.

В полиции уточнили: несмотря на то, что сын избивал родителей, они не обращались в полицию.

- Несообщение о фактах противоправной деятельности зачастую приводит к тяжким последствиям, - говорят в полиции. - Если Вы стали жертвой домашнего насилия, следует немедленно обратиться лично в отдел полиции, либо по телефону 02.