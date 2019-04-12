«Я был ветераном, а стал наркобароном». Верховный суд отклонил жалобу пенсионера, которого осудили за выросший в огороде мак

История 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева из села Мокино, которого в сентябре прошлого года приговорили к 1 году условно за выросший на его огороде мак, прогремела на всю страну.

Летом прошлого года на его огородик нагрянули полицейские. Они получили сигнал о том, что пенсионер выращивает на нем мак для наркоманов. Они, действительно, обнаружили грядки с маковыми кустами. Всего таких растений насчитали 467 штук. Весь урожай тщательно сфотографировали, а затем выпололи с корнем и уничтожили.

Напрасно ветеран доказывал в Пермском районном суде, что не знает, откуда взялся этот мак. «Может, его семена были в грунте, который я купил и рассыпал на грядки, а может, их кто-то подсеял», - убеждал Игорь Трошев.

Он рассказал, что они с женой решили оставить неведомо как выросшие растения на грядках, рассчитывая осенью полакомиться булочками с маком.

Рассказ о сдобных булочках не растрогал судью. И он приговорил ветерана к 1 году условно – за культивирование наркосодержащих растений.

Услышав приговор, Игорь Трошев расплакался прямо в зале суда.

- Ну вот, был ветераном, а стал наркобароном, - пошутил он.

Значок ветерана труда тоже не помог пенсионеру.Фото: Андрей МАТЛИН

Историю описали в СМИ. И в защиту ветерана из Прикамья выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. «На мой взгляд, дело должно быть пересмотрено, - заявил он Московскому агентству новостей.- Верховный суд должен сказать свое слово. Пенсионер должен быть освобожден, а следователи - выгнаны с позором».

Емельянова поддержал его коллега-депутат по Госдуме – бывший мэр Перми Игорь Сапко. Он специально прилетел в Пермь, чтобы встретиться с пенсионером. Депутат Госдумы пообещал Трошеву помочь обжаловать решение суда. «Проект апелляционной жалобы уже подготовлен, - написал он на своей страничке в Facebook Игорь Сапко. – Также направлю письмо в Генпрокуратуру РФ».

Депутат Госдумы Игорь Сапко приехал к ветерану в гости. Фото: страница в соцсети депутата.

Затем Игоря Трошева пригласили на телешоу «Пусть говорят», где он рассказал историю о том, как в свои годы получил судимость.

После этого к делу подключилась и краевая прокуратура. Зампрокурора Пермского края направил апелляцию в краевой суд. «Назначая наказание Трошеву, судья не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания», - объяснили в надзорном ведомстве.

Апелляцию подал и сам ветеран. Казалось бы, после такой мощной поддержки его дело будет пересмотрено. Но этого не случилось. Судебная коллегия краевого суда 30 октября оставила приговор районного суда в силе.

В краевом суде оставили приговор районного в силе.Фото: Андрей МАТЛИН

Трошев был обескуражен. «Мы будем искать правды в вышестоящей инстанции, дойдем до Верховного суда», - заявил его адвокат Егор Михайлов.

И вот Верховный суд рассмотрел жалобу по делу «пермского наркобарона». И также оставил решение суда Пермского района без изменений.

«Исследовав все обстоятельства, суд пришел к обоснованному выводу о том, что наркосодержащие растения Трошев умышленно вырастил на своем огороде, создавая благоприятные для их роста условия, - сказано в постановлении Верховного суда. - Он сознательно культивировал мак. Действия осужденного квалифицированы правильно. Наказание является справедливым. Оснований для отмены или изменения судебных решений не имеется.

Огород с 467 кустами мака охранял цепной пес.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми не отменили приговор 64-летнему ветерану, осужденному за выросший в огороде мак

Ранее его приговорили к 1 году условно, но он подал апелляцию, утверждая, что невиновен (подробнее…)

Прокуратура Прикамья предложила отменить приговор 64-летнему ветерану, которого осудили за выросший в огороде мак

Ранее его приговорили к 1 году условно (подробнее)

Ветеран труда из Прикамья, которого осудили за то, что вырастил в огороде мак, уехал на шоу «Пусть говорят»

А его адвокат подал апелляционную жалобу на приговор суда [видео] (подробнее)

Бывший мэр Перми Игорь Сапко посетил пенсионера, которого осудили за выросший на огороде мак

Игоря Трошева приговорили к одному году условно (подробнее)

Пермский омбудсмен о ветеране труда, осужденном за выросший на огороде мак: «Он стал жертвой родных»

Павел Миков считает, что 64-летний Игорь Трошев защищает кого-то из родственников. Но родственники с ним не согласны (подробнее)

64-летний ветеран из Прикамья, которого осудили за выросший в огороде мак: «Я не виновен и подал апелляцию на решение суда»

Игоря Трошева приговорили к 1 году условно (подробнее)