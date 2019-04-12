2019-04-12T12:46:16+03:00
Общество

Ты просто космос: выбираем фильм на День космонавтики

Расскажем, какими кинокартинами можно отметить 12 апреля
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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58-летие Дня космонавтики в России отмечается 12 апреля. Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал первым в космосе!

Отметить праздник можно ударной атакой на кинематограф. Окунуться в космическую атмосферу с головой и почувствовать себя в невесомости прямо на диване поможет наша подборка фильмов.

Гагарин. Первый в космосе

Первая масштабная кинобиография Юрия Гагарина. В центре сюжета – подготовка к космическому полету, во время которой герой вспоминает самые яркие события своей жизни: детство, учебу в лётном училище, знакомство с женой Валентиной и борьбу за право быть первым в космосе.

https://itv.rt.ru/films/gagarin-pervyy-v-kosmose

Время первых

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. Триумф едва не обернулся трагедией, когда обратный путь до шлюза превратился в дорогу смерти.

https://itv.rt.ru/films/vremya-pervyh-hd-76425547

Гравитация

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски. За бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются вдвоем, в связке, в открытом космосе...

https://itv.rt.ru/films/gravitatsiya-hd

Интерстеллар

Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, команда учёных отправляется в путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических исследований и переселить человечество на другую планету.

https://itv.rt.ru/films/interstellar-hd

Эти и другие фильмы есть в интерактивном телевидении «Ростелекома» — это более 230 телеканалов, в том числе в формате HD, более 3 тысяч фильмов и сериалов. А если вспомнить о максимальном наборе дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке», запись передач), то преимущества очевидны. Начали смотреть любимое шоу, но нужно сбегать за чаем? Не беда: ставьте программу на паузу или на запись. Техника все сделает сама.

Еще один несомненный плюс интерактивного телевидения в том, что в нем постоянно появляются новинки кинопроката. Прослыть киноманом среди друзей и коллег легко: достаточно подобрать под себя тариф в линейке «Ростелекома». Пожалуй, такой оригинальный подарок никого не оставит равнодушным — хорошие фильмы любят все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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