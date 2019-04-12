Видео: в центре Перми столкнулись три автомобиля

Авария случилась поздно вечером 11 апреля в самом центре Перми – на перекрестке улиц Ленина и Крисанова, рядом с Театром-Театром.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на оживленной дороге столкнулись сразу три автомобиля.

Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. В полиции пообещали дать комментарии позже.

Тем временем, на этой неделе в Перми случился еще один дорожный инцидент. Прямо посреди проезжей части водитель автобуса № 77 и таксист устроили драку. Как стало известно «КП», водитель автобуса разозлился из-за того, что автомобилист не дал ему перестроиться в левый ряд. После этого начал обгонять и подрезать. Затем он задел колесом автобуса крыло машины.

Водитель автобуса попытался достать таксиста из машины, а затем брызнул ему перцовым баллончиком в глаза.

ГИБДД проводит проверку инцидента.