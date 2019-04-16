Отключения воды в Перми в апреле 2019: 16,17 и 20 апреля воду отключат сразу в нескольких районах

Отключения воды в Перми в апреле 2019 пройдут в Свердловском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах.

16 апреля с 09.00 до 19.30 воды не будет в домах по адресам:улица Революции, 28, улица Сибирская, 47,47А,49.

17 апреля с 09.00 до 19.00 воду отключат в домах по адресам: улица Емельяна Ярославского, 10, 22, 24, 26А, улица Куйбышева, 143, 145, улица Лодыгина, 3, 3А и улица Яблочкова, 36.

20 апреля краны пересохнут с 09.00 до 19.00 на улице Вильямса, 44, , 71, 73, 75, 77, улице Коспашской 12, 5, 7, 9, на улице Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46, на улице Усадебной, 2, 3, 4, 6.

В это же день с 09.00 до 17.00 воды не будет в домах 53, 60, 62, 62А по улице Нефтяников.

Все отключения связаны с планово-ремонтными работами.