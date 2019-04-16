Выбрали лидеров среди риэлторов: «СтройПанельКомплект» отметил самых эффективных партнеров

11 апреля в конференц-зале «White Hall», застройщик «СтройПанельКомплект» провел информационную встречу для партнеров-риэлторов.

На мероприятии специалисты СПК разобрали с гостями нюансы программы «Умная ипотека», которая позволяет приобрести квартиру в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Также застройщиком был презентован 2-й квартал ЖК «Медовый», старт продаж которого недавно был объявлен СПК.

Фото пресс-службы компании

Приятным и важным событием мероприятия стало вручение премии «Самый эффективный партнер» по итогам первого квартала 2019 года. Напомним, премия была учреждена застройщиком в 2018 году. Промежуточные результаты подводятся ежеквартально, а по итогам года агентство-победитель получает повышенный процент от сделок на весь следующий год.

Первые кубки 2019 года, также приятные подарки получили риэлтор Светлана Авхадиева (ИП) и коллектив АН «Выгода» (директор Анна Сарычева). Как отметила Светлана Авхадиева, с застройщиком она работает более 15 лет, профессионалы рынка недвижимости доверяют компании, уверены в ее надежности, а широкий выбор проектов позволяет подобрать квартиру по душе для каждого покупателя. Значимым фактором является и доступная стоимость квадратного метра в проектах застройщика.

Фото пресс-службы компании

Мы поздравляем победителей с отличными результатами и благодарим за доверие наших коллег! Квартиры от СПК сегодня можно купить в 78 агентствах города. СПК уже 58 лет предлагает рынку качественные и комфортные новостройки, а партнерам надежное и выгодное сотрудничество.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте www.spk.per.ru и дом.рф