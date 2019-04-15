Пермь посетил президент "Тойота Мотор Россия" Сюдзи Суга

Визит Президента "Тойота Мотор Россия" Сюдзи Суга состоялся в Перми 11 апреля 2019 года в рамках обмена опытом в дилерской сети. Целью визита г-на Суга было личное знакомство с командой и обсуждение стратегических планов на ближайшие несколько лет. Также обсуждались новые решения и лучшие практики с других рынков. Г-н Сюдзи Суга работает в "Тойота Мотор" более 30 лет. Он поделился с командой VERRA знаниями, видением и идеями.

Фото пресс-службы компании

В автоцентрах Toyota и Lexus в Перми Сюдзи Суга познакомился с высокотехнологичными решениями, которые применяются в работе с клиентами. Технологию помощи в выборе автомобиля г-н Суга протестировал на себе. Особое внимание он уделил бизнес-процессам персонализации клиентов, сервисным продуктам и философии постоянного совершенствования Кайдзен, которая является неотъемлемой частью работы компании VERRA.

Фото пресс-службы компании

Сюдзи Суга отметил, что главная задача дилерского центра - это неуклонно повышать профессиональный уровень и постоянно совершенствоваться. Он оценил большой опыт команды VERRA, отличное знание рынка и постоянную работу над улучшением клиентского сервиса. По его мнению команда VERRA - настоящие приверженцы своего дела, которые двигаются в правильном направлении, с верным пониманием стратегической цели и точным транслированием ценностей брендов Toyota и Lexus.

Фото пресс-службы компании

Анна Бояршинова, Генеральный директор компании VERRA:

- Визит Президента Тойота Мотор Россия для нашей команды большая честь. Мы благодарны за ценные советы г-на Суга, все полученные знания обязательно применим в нашей работе. Мы придерживаемся принципа: всё, что сделано сегодня, может быть улучшено завтра. Высокая оценка Сюдзи Суга нашей работы вдохновляет на создание новых клиентских продуктов и подходов, направленных на счастье клиентов и сотрудников.