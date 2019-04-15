2019-04-15T14:03:22+03:00
Общество

«Шедеврально!». 45-летний художник-самоучка рисует персонажей Игры Престолов

Нефтяник Вадим Коршун из Перми рисует одного героя за два часа [фото]
Елена КОНОВА
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Вадим рисует углем. Фото из архива герояВадим рисует углем. Фото из архива героя
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- Шедеврально! Очень круто! - комментируют пользователи сети рисунки 45-летнего Вадима Коршуна из Перми.

Вадим работает в нефтяной компании, а в свободное время - рисует.

- Я - художник-самоучка, с детства любил рисовать, но на курсы или в кружки не ходил, - говорит Вадим. - Рисование для меня как медитация. Пришел с работы, порисовал пару часиков, если настроение хорошее.

Картина создается примерно два вечера. Фото из архива героя

Картина создается примерно два вечера. Фото из архива героя

Несколько месяцев назад пермяк стал создавать коллекцию картин с изображениями персонажей из «Игры престолов». Все работы выполнены углем на бумаге формата А4.

- Одного героя я рисую примерно за два часа, - говорит художник. - А полноценную картину с изображением двоих персонажей - за два вечера.

Сейчас у Вадима уже есть картины с Джоном Сноу, Дейенерис, Псом, Кейтилин Старк и других персонажей саги.

Вадим пока не продает картины. Фото из архива героя

Вадим пока не продает картины. Фото из архива героя

- Кстати, мой любимый герой - Мизинец, - рассказывает Вадим. - Наверно, потому что мы с ним чем-то похожи. А Железный трон, я считаю, займет Серсея, потому что она женщина с твердым характером и стержнем внутри.

Вадим иногда рисует картины на заказ для знакомых, но готовые пока не продает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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