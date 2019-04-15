«Шедеврально!». 45-летний художник-самоучка рисует персонажей Игры Престолов
- Шедеврально! Очень круто! - комментируют пользователи сети рисунки 45-летнего Вадима Коршуна из Перми.
Вадим работает в нефтяной компании, а в свободное время - рисует.
- Я - художник-самоучка, с детства любил рисовать, но на курсы или в кружки не ходил, - говорит Вадим. - Рисование для меня как медитация. Пришел с работы, порисовал пару часиков, если настроение хорошее.
Картина создается примерно два вечера. Фото из архива героя
Несколько месяцев назад пермяк стал создавать коллекцию картин с изображениями персонажей из «Игры престолов». Все работы выполнены углем на бумаге формата А4.
- Одного героя я рисую примерно за два часа, - говорит художник. - А полноценную картину с изображением двоих персонажей - за два вечера.
Сейчас у Вадима уже есть картины с Джоном Сноу, Дейенерис, Псом, Кейтилин Старк и других персонажей саги.
Вадим пока не продает картины. Фото из архива героя
- Кстати, мой любимый герой - Мизинец, - рассказывает Вадим. - Наверно, потому что мы с ним чем-то похожи. А Железный трон, я считаю, займет Серсея, потому что она женщина с твердым характером и стержнем внутри.
Вадим иногда рисует картины на заказ для знакомых, но готовые пока не продает.
ИСТОЧНИК KP.RU