2019-04-14T11:24:26+03:00
Общество

Сколько в прошлом году заработали депутаты Госдумы от Пермского края

Доход бывшего главы Перми Игоря Сапко - более пяти миллионов рублей
Вероника РАНГУЛОВА
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Игорь Сапко - депутат ГД от Пермского краяИгорь Сапко - депутат ГД от Пермского краяФото: архив "КП"
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Сведения о доходах и имуществе за прошлый год опубликовали депутаты Государственной Думы РФ. Напомним, депутатов, представляющих Пермский край, семь.

Это Александр Василенко, Игорь Сапко, Игорь Шубин, Дмитрий Скриванов, Алексей Бурнашов, Дмитрий Сазонов и Андрей Исаев.

Итак, самым состоятельным депутатом в этом списке оказался член "Единой России" Александр Василенко, в прошлом году его доход составил 31 852 999 рублей. В собственности Александра Борисовича есть два земельных участка, жилой дом и квартира.

Бывший глава Перми Игорь Сапко заработал за 2018 год 5 023 260 рублей, в его собственности находятся два земельных участка, гостевой дом, квартира и снегоболотоход.

Доход бывшего мэра Перми Игоря Шубина - 5 078 486 рублей. В собственности два земельных участка, гостевой дом, две квартиры и гараж.

5 064 192 рубля - доход депутата Дмитрия Скриванова, в собственности квартира и автомобиль BMW.

Доход Алексея Бурнашова составил 4 380 843 рубля, в собственности только квартира.

Дмитрий Сазонов заработал 4 783 440 рублей, в его собственности жилой дом, земельный участок, баня, автомобиль Toyota Land Cruiser 120 (Prado), мотоцикл Suzuki GSX 1300R и прицеп ВМЗ-9.601.

Андрей Исаев заработал 5 066 268 рублей, в собственности две квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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