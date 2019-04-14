В Прикамье водитель автобуса сбил на "зебре" пятилетнего ребенка

- Мы проезжали мимо, это страшное зрелище, - пишут пользователи социальных сетей. - Стоял автобус и машины на аварийках. Думали, что взрослого пьяного человека сбили, а потом увидели, что ребенок лежит у обочины.

Страшная авария случилась в Березниках в субботу, 13 апреля, около 16.30 часов у дома 80 по улице Пятилетки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, 55-летний водитель автобуса "МАЗ-107468" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пятилетнего мальчика.

- Мальчишка перебегал дорогу по "зебре", рядом с остановкой "Комсомольский парк", - рассказывает свидетель аварии. - Ребенок маленький, его и не видно было из-за машин. Машина из левой полосы ушла от удара, а по правой ехал автобус. Мальчика откинуло на несколько метров!

Очевидцы бросились к пострадавшему ребенку, другие начали звонить в "скорую".

Ребенка госпитализировали в больницу. У него многочисленные ушибы и переломы.

В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.