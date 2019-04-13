Как мы писали «Тотальный диктант» под диктовку пермского писателя Павла Селукова

«Тотальный диктант» в этом году проходит уже в 16 раз. В Перми площадок для написания много, больше 40. Но для диктанта мы выбрали именно «Территорию передышки». Это центр помощи бездомным людям, который открылся всего несколько месяцев назад. Он находится в подвале одной из пятиэтажек на улице Луначарского. В помещении центра - респшен, несколько столов с цветными стульями.

На диктант в «Территорию передышки» пришли 10 человек. Нашим «диктатором» стал пермский писатель Павел Селуков.

Нашим «диктатором» стал пермский писатель Павел Селуков.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я читаю текст на этой площадке, потому что мне нравится деятельность «Территории передышки», - сказал Павел. – И с Анной Фадеевой, руководителем центра, мы давние друзья.

В этом году текст для «Тотального диктанта» написал критик и литературовед Павел Басинский. В приветственном видео он сказал, что «при написании текста волновался даже больше, чем при создании книг». Нашей площадке достался рассказ под названием «Простое сердце». В нем Павел Басинский объяснил, чем героиня «Мертвых душ» Гоголя Настасья Петровна Коробочка отличается от других персонажей поэмы.

Текст, на самом деле, был довольно сложным.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Текст, на самом деле, был довольно сложным.

- Плюшкин и вовсе «прореха на человечестве», скупердяй…, - диктовал Павел Селуков.

Все участники диктанта усердно писали текст и перепроверяли его. В конце мы еще раз прослушали рассказ целиком.

- Я пришла на «Тотальный диктант» первый раз, - сказала врач Лариса Челознова. – Выбрала «Территорию передышки», потому что давно хотела познакомиться с этой организацией. Диктант мне понравился. Но пунктуация в тексте сложная.

На диктант в «Территорию передышки» пришли 10 человек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот подопечные фонда на диктант прийти не смогли.

- Мы приглашали их, но никто не пришел, - говорит Анна Фадеева, руководитель центра. – Может потому что обычно у нас в субботу выходной.

Анна Фадеева, руководитель центра.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Анна и сотрудники центра помогают нескольким десяткам бездомных: кормят их, оказывают юридическую помощь, устраивают просмотры фильмов. Благодаря работе фонда, уже несколько человек смогли снять квартиру, уехать домой в другой город, устроиться на работу. Кстати, фонду всегда требуется одежда, средства гигиены, продукты. Подробнее о том, как можно помочь «Территории передышки», можно прочитать в группе «ВКонтакте».