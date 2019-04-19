Полиция задержала повара известного пермского ресторана и его девушку-студентку за незаконный оборот наркотиков

Полицейские задержали сожителей, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

- Днем они вели обычный образ жизни - 23-летняя девушка ходила на лекции, а ее парень работал в известном пермском ресторане поваром, - рассказали в пресс-службе полиции. - По ночам они ходили по городу и раскладывали наркотики по тайникам.

Пару поймали в микрорайоне Висим - за пару минут до этого они забрали запрещенные вещества из тайника. Девушка пыталась спрятать их, но полицейские все равно обнаружили наркотики - в пакете было 15 «порций».

- По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении задержанных возбудили уголовное дело, - сообщили в полиции. - Злоумышленники заключены под стражу, им грозит от 10 до 20 лет заключения. Отметим, что в наркобизнесе таким закладчикам внушают, что за пару месяцев они могут быстро и безопасно заработать. Но на самом деле они быстро попадают в поле зрения полицейских.