2019-04-19T10:23:15+03:00
Происшествия

Полиция задержала повара известного пермского ресторана и его девушку-студентку за незаконный оборот наркотиков

Им грозит до 20 лет заключения [видео]
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюСкриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Полицейские задержали сожителей, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

- Днем они вели обычный образ жизни - 23-летняя девушка ходила на лекции, а ее парень работал в известном пермском ресторане поваром, - рассказали в пресс-службе полиции. - По ночам они ходили по городу и раскладывали наркотики по тайникам.

Пару поймали в микрорайоне Висим - за пару минут до этого они забрали запрещенные вещества из тайника. Девушка пыталась спрятать их, но полицейские все равно обнаружили наркотики - в пакете было 15 «порций».

- По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении задержанных возбудили уголовное дело, - сообщили в полиции. - Злоумышленники заключены под стражу, им грозит от 10 до 20 лет заключения. Отметим, что в наркобизнесе таким закладчикам внушают, что за пару месяцев они могут быстро и безопасно заработать. Но на самом деле они быстро попадают в поле зрения полицейских.

Полиция Перми задержала закладчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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