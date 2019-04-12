«Пищал у мусорного бака». Волонтеры спасают новорожденного котенка, которого выкинули у дороги

Вечером 11 апреля пермячка пошла выкидывать мусор увидела у бака маленького пищащего котенка. Малышу всего лишь несколько дней от роду. Девушка обошла все баки, других котят там не оказалось. А буквально в метре от баков - дорога. Возможно, кроху просто выкинули из машины. Пермячка принесла котенка домой, но он только пищал, есть из пипетки почти не мог.

- Мы стали срочно искать для котенка кормящую кошку, - рассказали в приюте «Матроскин». - Как только малыш подрастет, мы заберем его в наш приют.

На призыв о помощи откликнулись несколько человек. Уже ближе к ночи котенку удалось найти «приемную маму».

- Сейчас малыш на передержке, надеемся, что все будет хорошо, - добавили в приюте.

Ранее мы рассказывали о том, что к пермской ветклинике подкинули целую семью черных котов: кота, кошку, кота-подростка и трех котят. Их просто запихнули в спортивную сумку и бросили ко входу в ветеринарную клинику. На некоторых из котиков были самодельные ошейники. Так врачи узнали, что кота зовут Масик, а его подругу - Буся. Сейчас они ищут дом.