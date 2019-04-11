Демонстрация 1 мая 2019 года в Перми: как принять участие, где пройдет

До майских праздников остается чуть больше двух недель, и первым праздником станет всеми любимый День Весны и Труда. Демонстрация 1 мая 2019 года в Перми начнется в 11 часов на Октябрьской площади.

Как рассказали в администрации Перми, в этот день несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади.

В шествии примут участие представители предприятий и организаций города, студенческой молодежи, руководство города и края. Организатором демонстрации трудящихся выступит Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».

Куда еще сходить?

В 12 часов в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (улица Петропавловская, 25 а) начнется большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Воскресение», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.

В 14 часов в саду им. Миндовского (Индустриальный район), в парке «Счастье есть» (Кировский район), в парке им. Чехова (Орджоникидзевский районе) пройдут концерты для местных жителей.

В 16 часов состоится праздник в саду им. Свердлова (Мотовилихинский район).

Также 1 мая в 12 часов на стадионе «Динамо» (улица Краснова, 1) начнется 90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».

- В связи с праздничными мероприятиями 1 мая в центре Перми будет закрыто движение транспорта, - сообщили в администрации Перми. - Информация о перекрытии движения и работе общественного транспорта будет сообщена дополнительно.