Весенние сплавы - 2019 в Пермском крае: когда можно идти на сплав

- Был вчера в Москве. Несколько человек подошли с вопросами: «Когда вскрывается Вишера?», «Когда начнется сплав по Чусовой?» - рассказал губернатор Максим Решетников на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались в том числе и вопросы безопасности во время весенних сплавов.

Обычно массовые сплавы в Прикамье начинаются с 5 мая, когда вскрываются самые популярные реки - Вильва, Косьва, Чусовая. Но все зависит от погоды. А вот регистрироваться группам туристов рекомендуют заранее - за 10 дней до начала сплава.

- Регистрация нужна для того, чтобы по возможности избежать несчастных случаев, - говорит заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Пермскому краю Юрий Губин. - Если группа вовремя не прибудет к месту назначения, то незамедлительно начнутся поисково-спасательные работы.

Зарегистрироваться можно через единый сервис онлайн-регистрации туристских групп на официальном сайте МЧС 59.mchs.gov.ru, в разделе «Полезная информация».

Можно также сообщить о времени и месте выхода группы на маршрут и ориентировочном времени возвращения в краевую службу спасения, в любую пожарную часть или позвонив по единому телефону 112.