День Победы 9 мая 2019 года в Перми: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

До 9 Мая осталось чуть меньше месяца. Власти продолжают подготовку к 74-ой годовщине Победы. Сегодня стала известна программа мероприятий в День Победы 9 мая 2019 года в Перми.

В 10 утра состоится Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Планируется участие 23 парадных расчетов и 20 единиц военной техники. Также на Октябрьской площади покажут тематический пролог «Поющая победа» в исполнении хора Пермского края. С трибун парад смогут посмотреть 13 тысяч зрителей. Также будет организована прямая трансляция на экран большой сцены у Театра-Театра.

Днем на улице Ленина появится традиционный музей военной техники. У монумента «Героям фронта и тыла» заработают полевая кухня, фронтовой кинотеатр, фотоателье, детские интерактивные площадки.

Ближе к вечеру на эспланаде пройдет праздничный концерт, где выступят певцы Денис Клявер, Марк Тишман, Олег Шаумаров и вокалистка группы «Юта» Анна Осипова.

Вечер завершится 10-минутым фейерверком. Более подробная программа мероприятий станет известна ближе к маю.