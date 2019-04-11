Проект «Преображение»: сотрудница «КП»-Пермь» за три месяца постарается сбросить 20 кг

Пермская редакция «Комсомольской правды» запускает проект «Преображение». И тут, и там слышно фразы: «надо привести себя в форму к лету», «весной надо похудеть». А вот наша сотрудница, специалист по продвижению Наталья Луканина действительно скинет лишние килограммы. А вы сможете за этим наблюдать.

- Мой вес сейчас - 94 кг, за три месяца я хочу похудеть на 20 кг, - сказала Наталья. - Основной этап преображения – это снижение веса. Каждый месяц мы будем подводить промежуточные итоги. А также мы запустим своеобразный «тотализатор» на сайте и в соцсетях - желающие смогут угадывать мой вес в конце каждой недели. Тот, кто ответит точнее других, получит подарки от партнеров.

В течение трех месяцев Наталья будет ходить на тренировки с персональным инструктором, на массажи, чистки лица и прочие процедуры. А также ей сделают коррекцию зрения.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/