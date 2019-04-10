2019-04-10T10:55:32+03:00
Общество

Чистая экология сегодня - это инвестиции в завтра

Пермский целлюлозно-бумажный комбинат реализует масштабный проект по модернизации БОС
Вероника РАНГУЛОВА
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Первостепенной задачей для ПЦБК является реконструкция биологических очистных сооружений.Первостепенной задачей для ПЦБК является реконструкция биологических очистных сооружений.
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- У нас уникальное предприятие, мы не только производим целлюлозу, но и единственные в Пермском крае перерабатываем макулатуру, - говорит главный технолог ГП «ПЦБК» Виталий Житнюк. – Ее везут к нам со всех регионов России. Такие масштабные производственные процессы требуют больших сырьевых и энергетических затрат. И мы должны рационально использовать имеющиеся природные ресурсы.

Пермский целлюлозно-бумажный комбинат - крупнейшее предприятие гофроупаковочной отрасли страны. Компания оказывает услуги широкого спектра – от переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации готовой продукции.

В этом году в компании несколько важных событий – это и 60-летний юбилей, и запуск новых производственных мощностей, и проведение 7-ой Всероссийской отраслевой конференции. Также первостепенной задачей является реконструкция биологических очистных сооружений (БОС).

Новая экологическая стратегия

Масштабный экологический проект по модернизации БОС стартовал еще в 2016 году. О том, что уже реализовано на сегодняшний день, рассказал в своей презентации руководитель службы водоотведения и водопользования Артем Попов.

Только за два с небольшим года проведена реконструкция отстойников, насосной станции, аэротенка, воздуховодов. В прошлом году была установлена современная мелкопузырчатая система аэрации и модернизированы оборотные емкости, позволяющие сократить сброс сточных вод на 5-10 процентов.

- Без функционирования очистных сооружений комбинат работать не может, - пояснил заместитель исполнительного директора по производству Михаил Спасенников. – Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы оборудование работало безаварийно. В этот проект вкладываются огромные денежные средства и интеллектуальные ресурсы наших специалистов.

Заместитель исполнительного директора по производству Михаил Спасенников.

Заместитель исполнительного директора по производству Михаил Спасенников.

Весь план модернизации очистных сооружений рассчитан до 2021 года, общая сумма вложений предприятия в реализацию проекта составит 350 миллионов рублей. При этом активная фаза по реконструкции завершится уже в октябре этого года.

В планах на 2019 год:

- Повышение эффективности первичных отстойников и минимизация запахов

- Реконструкция сооружений на БОС

- Повышение надежности очистных сооружений.

Переоснащение биологических очистных сооружений и внедрение нового способа очистки сточных вод позволит ПЦБК снизить экологическую нагрузку на экосистемы поселка Голованово и Чусовского залива Камского водохранилища. И для улучшения качества окружающей среды, и качества жизни местных жителей.

В сотрудничестве с экологами

Предприятие долгое время тесно сотрудничает с учеными-экологами Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), а многие сотрудники являются выпускниками данного вуза.

Так, главный технолог предприятия Виталий Житнюк получил степень кандидата технических наук, защитив диссертацию на тему «Снижение нагрузки на очистные сооружения и повышение удержания волокна и крахмала в производстве картона из макулатуры». В ходе работы ему удалось разработать и успешно внедрить технологию по сокращению потери волокна на предприятии, которые ранее поступали со сточными водами на очистные сооружения.

- Нас интересуют все проекты в области водоотведения и водоочистки, вопросы, связанные с реконструкцией очистных сооружений, внедрение локальных систем очистки воды с ее повторным использованием, - говорит заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова. – Мы готовы оказывать всяческую помощь в реализации этих проектов, поскольку и для нас это новые научные результаты, возможность внедрить какие-то свои собственные разработки.

Заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова.

Заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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