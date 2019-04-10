Чистая экология сегодня - это инвестиции в завтра

- У нас уникальное предприятие, мы не только производим целлюлозу, но и единственные в Пермском крае перерабатываем макулатуру, - говорит главный технолог ГП «ПЦБК» Виталий Житнюк. – Ее везут к нам со всех регионов России. Такие масштабные производственные процессы требуют больших сырьевых и энергетических затрат. И мы должны рационально использовать имеющиеся природные ресурсы.

Пермский целлюлозно-бумажный комбинат - крупнейшее предприятие гофроупаковочной отрасли страны. Компания оказывает услуги широкого спектра – от переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации готовой продукции.

В этом году в компании несколько важных событий – это и 60-летний юбилей, и запуск новых производственных мощностей, и проведение 7-ой Всероссийской отраслевой конференции. Также первостепенной задачей является реконструкция биологических очистных сооружений (БОС).

Новая экологическая стратегия

Масштабный экологический проект по модернизации БОС стартовал еще в 2016 году. О том, что уже реализовано на сегодняшний день, рассказал в своей презентации руководитель службы водоотведения и водопользования Артем Попов.

Только за два с небольшим года проведена реконструкция отстойников, насосной станции, аэротенка, воздуховодов. В прошлом году была установлена современная мелкопузырчатая система аэрации и модернизированы оборотные емкости, позволяющие сократить сброс сточных вод на 5-10 процентов.

- Без функционирования очистных сооружений комбинат работать не может, - пояснил заместитель исполнительного директора по производству Михаил Спасенников. – Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы оборудование работало безаварийно. В этот проект вкладываются огромные денежные средства и интеллектуальные ресурсы наших специалистов.

Заместитель исполнительного директора по производству Михаил Спасенников.

Весь план модернизации очистных сооружений рассчитан до 2021 года, общая сумма вложений предприятия в реализацию проекта составит 350 миллионов рублей. При этом активная фаза по реконструкции завершится уже в октябре этого года.

В планах на 2019 год:

- Повышение эффективности первичных отстойников и минимизация запахов

- Реконструкция сооружений на БОС

- Повышение надежности очистных сооружений.

Переоснащение биологических очистных сооружений и внедрение нового способа очистки сточных вод позволит ПЦБК снизить экологическую нагрузку на экосистемы поселка Голованово и Чусовского залива Камского водохранилища. И для улучшения качества окружающей среды, и качества жизни местных жителей.

В сотрудничестве с экологами

Предприятие долгое время тесно сотрудничает с учеными-экологами Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), а многие сотрудники являются выпускниками данного вуза.

Так, главный технолог предприятия Виталий Житнюк получил степень кандидата технических наук, защитив диссертацию на тему «Снижение нагрузки на очистные сооружения и повышение удержания волокна и крахмала в производстве картона из макулатуры». В ходе работы ему удалось разработать и успешно внедрить технологию по сокращению потери волокна на предприятии, которые ранее поступали со сточными водами на очистные сооружения.

- Нас интересуют все проекты в области водоотведения и водоочистки, вопросы, связанные с реконструкцией очистных сооружений, внедрение локальных систем очистки воды с ее повторным использованием, - говорит заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова. – Мы готовы оказывать всяческую помощь в реализации этих проектов, поскольку и для нас это новые научные результаты, возможность внедрить какие-то свои собственные разработки.