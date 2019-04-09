2019-04-09T16:24:07+03:00
Общество

Амфитеатр на эспланаде в Перми должны сдать к 12 июня: что уже сделано?

Сравниваем с тем, как это должно быть в итоге
Андрей МАТЛИН
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Бетонные скамьи амфитеатра уже залиты.Бетонные скамьи амфитеатра уже залиты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В центре Перми на эспланаде полным ходом идет строительство амфитеатра.

В последние дни он начал заметно преображаться. Каждый день тут работает до 15 единиц техники.

Ежедневно на эспланаде работают до 15 единиц техники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневно на эспланаде работают до 15 единиц техники.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если зимой здесь в основном прокладывали коммуникации – водопровод, электрокабель, теплотрассу, то сейчас начались наружные работы. Подрядчики уже залили ровным асфальтом одну из двух широких диагональных дорожек, которые будут вести к амфитеатру со стороны улиц Петропавловской и Ленина. И начали засыпать гравием другую.

Уже построены арочные навесы двух кафе. Они будут подземными - сверху на них насыплют грунт, высадят траву и оборудуют две смотровые площадки. По соседству с кафе обустроят искусственные холмы. Землю для них уже завезли.

Подземные кафе засыплют сверху грунтом и обустроят наверху смотровые площадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подземные кафе засыплют сверху грунтом и обустроят наверху смотровые площадки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Залиты уже также бетонные скамьи, которые полукругом опоясывают площадку, где установят фонтан. Сверху на скамейках сделают красивый настил из деревянных брусков.

Скамьи вокруг фонтана закроют сверху настилом из деревянных брусков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скамьи вокруг фонтана закроют сверху настилом из деревянных брусков.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Освещать амфитеатр по вечерам будут светильники на опорах. Электрокабель для них уже проложен. Траву на искусственных холмах и крышах подземных кафе, а также деревья, которые здесь должны высадить, будет поливать система автоматического полива. Водопровод для нее тоже уже имеется.

Стройка на эспланаде с высоты птичьего полета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стройка на эспланаде с высоты птичьего полета.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подрядчики уверяют, что успеют закончить все работы ко Дню города. Защитные экраны вокруг амфитеатра уберут, и он предстанет горожанам во всей красе.

Так амфитеатр должен выглядеть в итоге. Фото: пресс-служба мэрии Перми.

Так амфитеатр должен выглядеть в итоге. Фото: пресс-служба мэрии Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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