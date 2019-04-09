2019-04-09T14:26:23+03:00
Происшествия

Выводы экспертизы: в смерти 31-летнего колумбийского спортсмена пермские врачи не виноваты

К трагедии привело чрезмерное увлечение молодого человека анаболиками
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из социальных сетей. Алексису был всего 31 годФото из социальных сетей. Алексису был всего 31 год
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Уголовное дело, которое пермские следователи возбудили после странной смерти 31-летнего колумбийского спортсмена, было прекращено. Экспертиза показала, что виновных в этой трагедии нет.

Напомним, три года назад Алексис Торрес познакомился по интернету с девушкой из Перми и переехал к ней жить из Колумбии. Молодой человек увлекался бодибилдингом, мечтал выступать на престижных соревнованиях.

В фитнес-клубе, где Алексис работал тренером, заметили, что у иностранного спортсмена быстро начал появляться рельеф мышц. Но о том, что колумбиец «подсел» на запрещенные препараты, никто не догадывался.

В сентябре 2017 года парень перестал ходить на работу. Заболел, объяснил он коллегам.

Оказалось, что у него сильно распухла и болела рука. Он обратился в одну больницу, потом в другую. И только потом признался, что колол в руку инъекции анаболиков.

Рана на плече гноилась, развилось воспаление, а на фоне приема анаболиков инфекция стремительно распространилась по организму. Алексиса госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». Поскольку молодой человек умер после того, как долгое время получал медицинскую помощь в разных больницах Перми, следователи должны были проверить, нет ли в смерти иностранного гражданина вины кого-то из медиков.

Комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза продолжалась около года. Однако эксперты пришли к выводу, что вины врачей в этой трагедии нет.

- Не установлено причинно-следственной связи между оказанием медицинских услуг и смертью пациента, - пояснили в следствии. – К развитию заболевания привел бесконтрольный прием запрещенных гормональных препаратов для роста мышечной массы, которые спортсмен, скорее всего, приобретал нелегально. Возможно, через сеть Интернет. Такие препараты могут нанести организму массу побочных эффектов, они поражают печень, почки, сердце, иммунную систему и постепенно убивают человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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