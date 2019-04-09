2019-04-09T13:30:05+03:00
Общество

В Перми начали выдавать сертификаты на путевки в детские лагеря

Рассказываем, где их можно получить
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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После получения сертификата приобрести путевку в лагерь надо в течение 15 дней.После получения сертификата приобрести путевку в лагерь надо в течение 15 дней.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Перми открылись пункты выдачи сертификатов, которыми можно оплатить часть стоимости путевки в детский загородный или санаторно-оздоровительный лагерь. После получения сертификата приобрести путевку для ребенка надо в течение 15 календарных дней, иначе сертификат будет аннулирован.

Напоминаем, что сертификаты выдают только тем семьям, где среднемесячный доход на одного человека не превышает трехкратную величину прожиточного минимума, то есть 30 294 рубля.

Где можно получить сертификат

1. Школа № 82, ул. Суздальская, 1, с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00.

2. Школа № 60, ул. Лодыгина, 14, с понедельника по четверг с 15-00 до 18-00, в пятницу с 15-00 до 17-00.

3. Техношкола им. В.П. Савиных, п. Новые Ляды, ул. Мира, 11, во вторник и среду с 16.00 до 18.00, в пятницу с 8.00 до 11.00. По субботам – 13 и 27 апреля, 4 и 18 мая с 13.00 до 15.00.

4. Отдел департамента социальной политики, Комсомольский пр., 71, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

5. Школа № 50, ул. Ким, 78, в понедельник с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, во вторник с 8.00 до15.00 и с 16.00 до 20.00, в среду с 8.00 до 12.00, в четверг с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, в пятницу с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00.

6. Школа № 74, ул. И. Франко, 49, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

7. Школа № 127, ул. Крупской, 80, в понедельник с 15.00 до 19.00, во вторник и среду с 10.00 до 16.30, в четверг с 10.00 до 15.30.

8. Школа № 7, ул. Луначарского, 74/50, в понедельник, вторник, среда с 15.00 до 18.00.

9. Школа № 27, ул. Шишкина, 18, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

10. МАОУ «Синтез», ул. Адмирала Ушакова, 24, с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00.

11. Школа № 63, ул. Воронежская, 8, в понедельник и среду с 16.00 до 19.00, 13 апреля с 10.00 до 14.00.

12. Администрация Орджоникидзевского района, ул.Щербакова,24, с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

13. ДЮЦ «Фаворит», ул. Репина, 67а, с понедельника по четверг с 16.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 12.00.

14. Школа № 120, ул. Рабочая, 13, во вторник, среду, четверг с 12.00 до 18.00.

15. Школа «Мультипарк», ул. Костычева, 33, в понедельник с 14.00 до17.00, в среду с 17.00 до 19.00, в четверг с 17.00 до 20.00.

16. Школа «Маленькая страна», ул. Голева, 12, с понедельника по пятницус 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 11.00 до 16.00.

17. Администрация Индустриального района, ул.Мира, 15, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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