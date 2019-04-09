Отключения воды с 10 по 17 апреля в Перми-2019: водоснабжение отключат в 30 многоэтажках

Отключения воды с 10 по 17 апреля в Перми предстоят в трех десятках пермских многоэтажек. Об этом сообщили в компании «Новогор Прикамье».

10 апреля с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:

- Академика Веденеева, 28,

- Волховская, 23, 37, 40,

- Косякова, 7

С 10 по 11 апреля, с 9.00 до 9.00, не будет воды в доме на улице Светлогорская, 11/15/

13 апреля с 9.00 до 20.00 воду отключат в домах на следующих улицах:

- Ленина, 81, 83, 85,

- Монастырская, 161,

- Петропавловская, 80, 82, 84, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 121,

- Толмачева, 17, 18,

- Хохрякова 25,

- Якуба Коласа, 6, 10, 12.

17 апреля с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:

- Емельяна Ярославского, 10, 22, 24, 26а,

- Куйбышева, 143, 145,

- Лодыгина, 3, 3а,

- Яблочкова, 36.