Отключения воды с 10 по 17 апреля в Перми-2019: водоснабжение отключат в 30 многоэтажках
Отключения воды с 10 по 17 апреля в Перми предстоят в трех десятках пермских многоэтажек. Об этом сообщили в компании «Новогор Прикамье».
10 апреля с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:
- Академика Веденеева, 28,
- Волховская, 23, 37, 40,
- Косякова, 7
С 10 по 11 апреля, с 9.00 до 9.00, не будет воды в доме на улице Светлогорская, 11/15/
13 апреля с 9.00 до 20.00 воду отключат в домах на следующих улицах:
- Ленина, 81, 83, 85,
- Монастырская, 161,
- Петропавловская, 80, 82, 84, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 121,
- Толмачева, 17, 18,
- Хохрякова 25,
- Якуба Коласа, 6, 10, 12.
17 апреля с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:
- Емельяна Ярославского, 10, 22, 24, 26а,
- Куйбышева, 143, 145,
- Лодыгина, 3, 3а,
- Яблочкова, 36.
ИСТОЧНИК KP.RU