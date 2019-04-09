2019-04-09T17:27:56+03:00
Здоровье

Шагните в лето без варикоза

В апреле клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает на первичный прием флеболога за 1400 рублей
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На улице все солнечнее день ото дня, но радует это не всех. Тем, кто страдает от варикозной болезни, теплое время года приносит отеки, застой крови и усиливающуюся боль. Вдвойне обидно всю весну и лето прятать ноги под длинными брюками или затягивать их в компрессионные чулки. Выход есть!

Надо вылечить варикоз!

В апреле в клинике «Варикоза нет» в Перми специальная цена на первичный прием флеболога - 1400 рублей (скидка 30%), а для пенсионеров - 990 рублей.

Визит к хирургу-флебологу - это первый шаг к здоровым ногам. Врач проведет ультразвуковое дуплексное сканирование вен на обеих ногах, определит, где и как поражены сосуды, где застаивается кровь, есть ли тромбы, поставит точный диагноз и назначит лечение. А вылечить варикоз лазером пенсионеры в апреле могут со скидкой в 10%.

А почему лазером?

Потому что это современно, эффективно и не требует госпитализации в стационар - на лечение варикоза вам потребуется ровно один день. Больные сосуды «запаивают» лазером через проколы кожи, без разрезов и швов - это называется «лазерная коагуляция вен нижних конечностей».

Такое лечение варикоза отдельно рекомендовано пожилым людям или тем, кому противопоказан общий наркоз, потому что проходит под местной анестезией.

Программа лечения в клинике «Варикоза нет» у каждого пациента индивидуальная: кроме лазера могут быть использованы склеротерапия («склеивание» небольших больных сосудов препаратом-склерозантом) и мини-флебэктомия (удаление больных вен через проколы кожи, без разрезов). Также в клинике вам подберут компрессионный трикотаж, специальные колготки, чулки или гольфы, помогающие нормализовать кровоток и облегчить боль в ногах.

Тепло на пороге не прячьте ноги

Обработанные лазером вены через 2 - 3 месяца превращаются в соединительную ткань, а через полгода совершенно исчезают. Это значит, что, решившись на лазерное лечение варикоза в апреле, лето вы встретите уже без синеватых набухших «узоров» на коже, сможете позволить себе без стеснения открыть ноги на пляже и в городе, а самый пик жары пройдет без отеков, болей и других варикозных неприятностей.

Адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 141. Телефон 8 (342) 254-02-01. www.varikozanet.online

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»:

лицензия на осуществление медицинской деятельности

№ ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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