«Это я упала с 5-месячным ребенком, муж его не избивал»

- Он в свои пять месяцев почти не шевелился, лежал как кукла, - рассказала на телевидении жительница Кунгура Светлана Агапитова. Она обратилась в телешоу «Мужское/Женское» с рассказом о том, как в декабре прошлого года 5-месячный сын ее знакомой, Ирины, попал в больницу с серьезной травмой головы.

Мы уже писали об этой истории. У малыша произошло кровоизлияние в мозг, врачи провели тяжелую операцию по удалению гематомы. Но что стало причиной этого? Мама ребенка утверждала, что малыш просто упал, но была также версия, что отец ребенка швырнул кроху на диван, а тот стукнулся головой о деревянную ручку. Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности». А пока идет следствие, разобраться в ситуации попытались телевизионщики.

- Ирина пришла ко мне со своими детьми - новорожденным Женей (имена детей изменены - прим.ред.) и 2-летней Машей, - рассказывала Светлана. - Я хотела отдать ей детские вещи, оставшиеся от моих малышей. Вдруг я заметила, что Женя неестественно тихо лежит. У него были бледное лицо, белые губы, на левом веке - гематома. Я посоветовала ей сходить с ребенком к врачу.

Светлана, которая спасла малыша. Скриншот выпуска шоу «Мужское/Женское»

Спустя три дня Светлана зашла к Ирине. Выяснилось, что к врачу она так и не обратилась. Светлана сама вызвала доктора, который рекомендовал отправить малыша в стационар.

- Но Ирина ответила: «Если я лягу в больницу с Женей, Машу могут забрать (органы опеки – Ред.). К тому же я жду перечисления детских пособий», - вспоминала Светлана. - Но у ребенка случилось кровоизлияние в мозг, его отправили в больницу, где сделали операцию. И Женя до сих пор находится на лечении.

Мама Жени, Ирина, рассказала на передаче свою версию произошедшего. Она сказала, что упала с ребенком на руках, а Женя «упал рядом». Бабушка малыша, которая также появилась в студии, заявила: «У невестки эпилепсия, мог случиться приступ, вот и упала».

Мама Александра. Скриншот выпуска шоу «Мужское/Женское»

- Но почему вы не вызвали врача, если видели гематому? - спросили ведущие.

- А я номера врача не знаю, и денег на телефоне нет, - ответила Ирина.

Несмотря на то, что Ирина и Александр, отец Жени, категорически отрицали, что пьют, в их доме нашли пустые бутылки из-под водки. А еще Светлана сняла видео, где видно, что в доме, где живет семья, ужасная грязь - на полу черные разводы, старые ведра, на подоконнике - свалка из одежды.

И жена покойного брата Александра утверждала, что Ирина и ее муж – алкоголики, которые плохо обращаются с детьми.

- Она при мне Машу била, швыряла ее, - рассказала девушка. - А один мой знакомый видел, как Александр Женю бил.

Сводный брат Александра также убежден, что Женя пострадал от того, что родители кинули его на твердый угол дивана.

На телешоу задались вопросом – можно ли оставлять малыша с такими родителями. Женечку готов принять в свою семью общественный деятель из Прикамья Петр Морозов.

- У меня уже есть трое детей, но я решил, что Женя будет моим четвертым ребенком, - сказал он.

Но пока решения о дальнейшей судьбе ребенка нет. Пока Жене надо просто поправиться.