2019-04-09T10:41:28+03:00
Общество

Новая сцена оперного театра и новый корпус инфекционной больницы: Правительство РФ профинансирует два проекта Пермского края

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже дал соответствующие поручения министерствам
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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Правительство РФ поддержит несколько проектов, которые планируется реализовать на территории Пермского края. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и губернатора Пермского края Максима Решетникова в Перми.

Правительство РФ поддержит строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета и нового корпуса инфекционной больницы. Премьер уже дал соответствующие поручения федеральным Минздраву, Минкультуры, Минфину и Минэкономразвития.

Напомним, 2 апреля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев был с рабочим визитом в Перми. Премьер ознакомился с проектом «Новая поликлиника», работой городского технопарка и встретился с представителями малого и среднего предпринимательства. Также состоялась рабочая встреча главы правительства с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Реализация национальных проектов в регионах сейчас на постоянном контроле федерального центра. Одна из главных задач рабочей поездки Д.А. Медведева в Пермь – изучение того, что происходит на местах, «на земле». «Сверить часы» при реализации таких крупных и важных проектов очень важно, считает депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Шалаев. По мнению парламентария, сейчас Федерации и региону очень важно синхронизировать усилия по реализации национального проекта «Здравоохранение».

- Хотел бы подчеркнуть в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Пермском крае сделано немало, но еще предстоит многое усовершенствовать, - говорит Александр Шалаев. - Глава правительства России Дмитрий Медведев увидел подходы нашего региона по решению вопросов повышения качества и доступности медицинской помощи. Считаю ценным, что самая большая доля расходов в краевом бюджете приходится на здравоохранение. В 2019 году в эту сферу планируется направить 47,1 млрд рублей (с учетом средств ТФОМС). Ситуация в здравоохранении особенно волнует жителей малых городов. Остро стоят вопросы ремонта медучреждений и дефицита кадров. Ощущается нехватка и среднего медперсонала. Помимо регламентов по времени приема, отрегулированной системе записи к врачам, неустанной работе с вузами и ссузами, необходима местная поддержка кадров на уровне муниципалитетов. И как отметил губернатор Максим Решетников, "серьезно увеличивая финансирование здравоохранения, мы ждем эффективности самой системы". Кроме того, в бюджете заложены немалые средства на строительство поликлиник, ФАПов, поскольку именно от развитой инфраструктуры зависит состояние общества. К примеру, стартовавший проект «Новая поликлиника» сократил очереди в медучреждениях, повысил доступность участковых врачей, вдвое сократил количество жалоб по этой проблеме. Одна из приоритетных задач – борьба с онкозаболеваниями и их диагностика на ранних стадиях. Для этого правительство внедряет трёхуровневую систему: от создания онкокабинетов в поликлиниках до оборудования диспансеров современной техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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