2019-04-08T20:18:59+03:00
Общество

«Ищем пути объезда!». Скоро закроют еще один квартал улицы Революции

А реконструкцию Комсомольского проспекта в Перми начнут после 12 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сейчас на улице Революции готовят основание для устройства трамвайных путей. Фото: Анастасия Третьяк.Сейчас на улице Революции готовят основание для устройства трамвайных путей. Фото: Анастасия Третьяк.
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На участке улицы Революции от Комсомольского проспекта до Сибирской уже переложили часть подземных коммуникаций. И сейчас здесь ведут подготовительные работы для устройства трамвайных путей. Напомним, этот участок улицы закрыли на реконструкцию в середине января. Автомобилям приходится объезжать по улицам Швецова, Краснова и Красноармейской.

А скоро придется искать новые пути объезда. Как сообщил в своем Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов, уже в ближайшие месяцы начнутся работы на следующем участке улицы Революции.

«Летом заходим на важный участок от Куйбышева до Компроса», - написал он.

В отличие от двух кварталов, которые реконструируют сейчас, по этому участку улицы идет общественный транспорт. Так что осваивать новые маршруты придется не только автовладельцам, но и водителям автобусов.

Поэтому планируется движение на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской открыть 1 июля. Машины пойдут по двум полосам в каждую сторону, а посередине устроят совмещенную полосу для движения общественного транспорта, чтобы перенаправить на нее часть автобусных маршрутов.

А после празднования Дня города, которое состоится 12 июня, начнутся работы по реконструкции одной из главных магистралей Перми – Комсомольского проспекта. На первом этапе будут ремонтировать участок от Соборной площади до улицы Пермской.

Также вскоре начнутся работы на улице Луначарского между улицами Клименко и Крисанова и на улице Пермской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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