Красные автобусы выйдут на пермские дороги с 1 мая

В 2004 году власти ликвидировали МУП «Пассажиравтотранс» и все перевозки отдали частникам. Как показало время, у этого решения есть как плюсы, так и минусы.

Не раз частные перевозчики буквально шантажировали власти, требуя поднять тарифы за проезд. А некоторые автобусы - рухлядь, которая давно отъездила свое за границей.

Администрация Перми решила возродить муниципальный автопарк. Чиновники уже купили 85 новых автобусов Volgabus. Первые 18 из них, работающие на газе, уже прибыли в Пермь. Все они низкопольные и со специальным откидным трапом, чтобы в них легко могли зайти и родители с колясками, и инвалиды. В этих машинах современные системы отопления, кондиционирования и видеонаблюденпия.

1. На каких маршрутах они будут ходить?

С 1 мая муниципальные автобусы начнут работать на маршрутах №2, 3, 11, 60 и 62.

- №2 - ходит от Перми-I до Пермь-II.

- № 3 - Пермь-I микрорайон Нагорный.

- №11 - новый автобусный маршрут от микрорайона Парковый до микрорайона Садовый через микрорайон Авиатор.

- №60 идет из Закамска от ДДК Кирова до Комсомольской площади.

- №62 – от ипподрома до микрорайона Крохалева.

Эти маршруты участвуют в пилотном проекте, предусматривающем проезд по новым правилам. Кроме них в проект вошли маршруты № 7, 9, 23, 34, 36 и 46 (их обслуживают перевозчики-частники).

2. Что такое пилотный проект?

С перевозчиками, участвующими в проекте, заключены контракты по новым правилам. На этих маршрутах – и муниципальных, и частных - будет действовать система бесплатных пересадок и безналичной оплаты проезда. Пассажир может расплатиться за проезд банковской картой, а также бесплатно пересесть на любой из автобусов пилотного проекта, либо на любой троллейбус или трамвай.

Изначально говорили, что пересаживаться на другой транспорт можно в течение 40 минут, но сейчас рабочая группа обсуждает увеличение времени бесплатной пересадки для удаленных микрорайонов Кировского и Орджоникидзевского районов. Окончательное решение примут депутаты городской думы, скорее всего, на апрельском заседании.

На всех остальных автобусных маршрутах новые правила будут действовать с середины 2020 года.

3. А что с проездными?

С 2020 года в Перми на всех видах транспорта будут введены электронные проездные для всех категорий пермяков. Сейчас разрабатывается новое «тарифное меню». Предполагается, что можно будет купить билет на одну поездку или на десять, на семь дней, на месяц…