«Я бежала вслед и махала руками!». Пермячка обвинила таксиста в попытке похитить ее 4-летнюю дочь

Дикую и запутанную историю рассказала пользовательница страницы группы «ЧП Пермь» в Instagram. По ее словам, в минувшую пятницу, 5 апреля, она вызвала такси. Когда то подъехало, она посадила девочку на заднее сиденье, а сама хотела сесть с другой стороны. Но водитель не дождался этого, а нажал на газ и сорвался с места.

«Я бежала за такси и махала руками!»

К счастью, произошедшее увидел водитель другого такси, которое стояло рядом. Посадив запаниковавшую женщину в салон, он нагнал своего коллегу уже в конце улицы.

Девочку вернули матери.

Вот как этот случай она описывает сама.

- Я вызвала 5 апреля такси «Везёт» на Чернышевского 15, указала, что нужно ждать возле «МедЛабЭкспресс», - рассказала Людмила (имя по ее просьбе изменено). - Позвонил оператор, сообщила, что такси ожидает, мы вышли с ребёнком. Я открыла дверь, посадила дочку, сказала о том, что сейчас сяду с другой стороны, толкнула дверь рукой, чтобы она закрылась, и водитель тут же резко нажал по газам и уехал! Я бежала за ним по дороге, махала руками, звонила ему на телефон, трубки он не брал.

Пермячке помог другой таксист.

- Водитель Яндекс-такси, что стоял рядом, все это видел, подъехал ко мне посадил к себе в машину, и мы погнались за автомобилем, - описывает дальнейшие события Людмила. - Тут же я позвонила мужу. Пока мы ехали, он позвонил в полицию. Гнались мы быстро, сигналили, таксист не останавливался. Прижали к обочине мы его только на кольце улицы Чернышевского. Ребёнка я забрала, девочка была сильно напугана, она у меня болеет, поэтому полицию ожидать на улице мы не стали. Водитель Яндекс.Такси довёз нас до дома. Все данные водителя такси «Везёт» я передала в полицию.

В полиции пообещали во всем разобраться

Заместитель директора одной из служб такси об инциденте якобы с похищением ребенка таксистом 00:00 00:00

В полиции женщине пообещали разобраться в произошедшем. Позже ей позвонили из службы такси и извинились за случившееся.

Пользователи соцсетей предположили, что произошло недоразумение.

- Возможно, такси было вызвано не по детскому тарифу, может быть, водитель объяснил, что не может везти ребенка без детского кресла, и уехал, не заметив, что мама посадила девочку в салон, - написал один из них.

Однако сама Екатерина говорит, что это было не так.

- В приложении такси «Везёт» нет такой функции – возможности указать, что нужно такси с детским креслом, а мы заказывали машину через приложение, - рассказала сама пермячка. - Да, такси пришло без специального кресла. Но таксист не отказывался нас везти, он молчал, когда я сажала в салон девочку. Потом я захлопнула дверцу и хотела сесть с другой стороны, но не успела – водитель нажал на газ.

«Мне пока не звонили ни таксист, ни полицейские»

В полиции подтвердили, что к ним поступило заявление по поводу попытки похищения ребенка. Там рассказали, что нашли водителя такси и опросили его, и сообщили, что проверка будет продолжена.

- Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции Свердловского района Перми, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Водитель такси установлен и опрошен. Он заявил, что поначалу не понял, что у него в такси сидит девочка, заметил это только тогда, когда та начала плакать, и сразу остановил машину.

- Мне из полиции пока ничего не сообщали, - говорит Екатерина. – Водитель тоже мне не позвонил и не извинялся.

В такси «Везет» отказались комментировать этот случай и сообщать данные таксиста.